快訊／立院新會期召委名單出爐搶先看　民進黨、國民黨各奪8席

▲立法院常設委員會7日舉行召委選舉。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院常設委員會7日舉行召委選舉，全數委員會皆經過推舉方式產生召委，並未進行實質投票，其中民進黨團、國民黨團分別在8個委員會都拿下8席召委，台灣民眾黨團則並未與民進黨團合作，使民進黨團在經濟委員會、社會福利及衛生環境委員會無緣2席全拿。

立法院新會期在2月25日開議，常設委員會7日舉行召委選舉，根據《立法院各委員會組織法》規定，各委員會置召委2人，由各委員會立委於每會期互選產生，召委輪流擔任會議主席。

內政委員會共有14席立委，分別為民進黨團8席、國民黨5席，以及台灣民眾黨立委賴香伶。根據推舉結果，由民進黨立委張宏陸、國民黨立委鄭天財擔任內政委員會召委。

外交及國防委員會共有14席立委，分別為民進黨團7席、國民黨團5席，以及台灣民眾黨團立委邱臣遠、無黨籍立委林昶佐。根據推舉結果，由民進黨立委羅致政、國民黨立委江啟臣擔任外交及國防委員會召委。

經濟委員會共有15席立委，分別為民進黨團8席、國民黨團5席，以及台灣民眾黨立委高虹安、時代力量立委邱顯智。根據推舉結果，由民進黨立委邱志偉、國民黨立委謝衣鳯擔任經濟委員會召委。

▲民進黨立委羅致政（左）、國民黨立委江啟臣（右）出任外交及國防委員會召委。（圖／記者屠惠剛攝）



財政委員會共有13席立委，分別為民進黨團7席、國民黨5席，以及台灣民眾黨立委張其祿。根據推舉結果，由民進黨立委沈發惠、國民黨立委羅明才擔任財政委員會召委。

教育及文化委員會共有14席立委，分別為民進黨團7席、國民黨5席，以及時代力量立委王婉諭、無黨籍立委黃國書。根據推舉結果，由民進黨立委賴品妤、國民黨立委林奕華擔任教育及文化委員會召委。

交通委員會共有14席立委，分別為民進黨團8席、國民黨5席，以及時代力量立委陳椒華。根據推舉結果，由民進黨立委林俊憲、國民黨立委洪孟楷擔任交通委員會召委。

司法及法制委員會共有14席立委，分別為民進黨團9席、國民黨團5席。根據推舉結果，由民進黨立委黃世杰、國民黨立委陳以信擔任司法及法制委員會召委。

社會福利及衛生環境委員會共有15席立委，分別為民進黨團9席、國民黨5席，以及台灣民眾黨立委蔡壁如。根據推舉結果，由民進黨立委賴惠員、國民黨立委林為洲擔任社會福利及衛生環境委員會召委。

立法院設有內政委員會、外交及國防委員會、經濟委員會、財政委員會、教育及文化委員會、交通委員會、司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會等8個常設委員會，由於召集委員握有排審議案的權利，因此也成為朝野黨團的兵家必爭之地。

▼民進黨立委賴惠員（左）、國民黨立委林為洲（右）出任社會福利及衛生環境委員會召委。（圖／記者屠惠剛攝）

