立法院常設委員會7日召委選舉　民進黨團尋求合作「坐8望10」

▲立法院議場。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

立法院常設委員會將於7日舉行召委選舉，民進黨團預計在8個委員會至少可以拿下1席，其中在經濟委員會、社會福利及衛生環境委員會若尋求與在野黨合作，則有望2席全拿。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，民進黨團會盡最大的誠意，尋求與台灣民眾黨團、時代力量黨團合作，但是不強求。

立法院設有內政委員會、外交及國防委員會、經濟委員會、財政委員會、教育及文化委員會、交通委員會、司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會等8個常設委員會，由於召集委員握有排審議案的權利，因此也成為朝野黨團的兵家必爭之地。

根據民進黨團擬推出的召委人選，包括內政委員會的張宏陸、外交及國防委員會的羅致政、經濟委員會的邱志偉、財政委員會的沈發惠、教育及文化委員會的賴品妤、交通委員會的林俊憲、司法及法制委員會的黃世杰以及社會福利及衛生環境委員會的賴惠員。

鄭運鵬受訪時表示，依照目前各黨團的席次分配來看，民進黨團在8個委員會都一定會有1席召委，國民黨團也一定會有1席召委，其中在經濟委員會、社會福利及衛生環境委員會皆有15席立委，民進黨還是爭取跟在野黨最大的合作空間。

鄭運鵬說明，民進黨團如果可以爭取台灣民眾黨團、時代力量黨團的支持，才有機會跟國民黨團進行第二席召委的抽籤，但是這必須建立在其他在野黨也願意跟民進黨團合作的前提，「這點我們會盡力用最大的誠意，跟另外兩個在野黨合作，但是不強求」。

立法院新會期在2月25日開議，常設委員會將在7日舉行召委選舉，根據《立法院各委員會組織法》規定，各委員會置召委2人，由各委員會立委於每會期互選產生，召委輪流擔任會議主席。