吳斯懷進國防委員會惹議　國民黨立法院黨團各委員會名單一次看

▲國民黨立委吳斯懷將加入外交國防委員會。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院國民黨團日前協調新會期8個常設委員會名單，其中不分區立委、退將吳斯懷如願加入外交及國防委員會最受關注。黨團總召曾銘宗表示，吳斯懷具有國防領域專業，且依制度排序不用抽籤，並反問民進黨，為何要怕吳斯懷加入國防委員會，難道有見不得人的事情？

國民黨團常設委員會名單出爐，內政委員會有鄭天財、翁重鈞、鄭麗文、林文瑞、李德維；外交及國防委員會有廖婉汝、馬文君、江啟臣、溫玉霞，及新加入的吳斯懷。

熱門的經濟委員會維持孔文吉、楊瓊瓔、陳超明、呂玉玲、謝衣鳯5人；財政委員會有羅明才、林德福、費鴻泰、賴士葆及李貴敏。

教育及文化委員會有無黨籍立委高金素梅，以及林奕華、鄭正鈐、萬美玲、吳怡玎；交通委員會為陳雪生、許淑華、傅崐萁、洪孟楷、魯明哲。

司法及法制委員會則僅有葉毓蘭續留，新增曾銘宗、陳玉珍、陳以信、林思銘；社福及衛環委員會有蔣萬安、徐志榮、張育美、廖國棟續留，新增由內政委員會轉戰的林為洲。

此次委員會名單中，以吳斯懷加入外交及國防委員會最受關注，國民黨團總召曾銘宗表示，黨團依照制度協調，吳斯懷依照積分不用跟其他立委協調，也不用抽籤，且吳斯懷也有國防這方面的專業。

對於綠營認為吳斯懷進入國防委員會恐有洩密疑慮，曾銘宗直言，假設民進黨要做文章，民進黨為何怕吳斯懷進入國防委員會？難道有何見不得人的事情？

曾銘宗強調，民進黨若覺得吳斯懷進入國防委員會有任何不妥，就應講出理由，若吳斯懷未來有任何洩密，做了對不起國家的事情，「該送法辦就送法辦」。