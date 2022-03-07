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快訊／Netflix、TikTok宣布：暫停俄羅斯服務

▲▼《魷魚》爆紅使網路流量激增，Netflix卻因聚覆網路費與南韓寬頻公司SK對簿公堂。（圖／路透社）

▲Netflix宣布暫停俄羅斯的影音服務。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國影音串流平台Netflix於6日宣布，評估俄烏當前情況後決定暫停所有在俄羅斯的服務。母公司為中國字節跳動的TikTok則表示，俄羅斯用戶將不能在上傳新影音，也無法瀏覽國外影音。

Netflix發言人6日證實，評估目前情況後，「我們決定暫停在俄羅斯的服務」。《政客》（POLITICO）報導，Netflix這項聲明的實際影響，是俄羅斯境內從7日開始暫時無法註冊新用戶，而已經是訂閱戶的人只能收看到當期結束，下一期將無法續訂，俄羅斯用戶將會被暫時停用，直到烏克蘭情況出現轉機，Netflix才會考慮重新啟動在俄羅斯的服務。

此前Netflix已宣布將逐步退出俄羅斯市場，並宣布立即暫停俄羅斯製作的電視節目和電影，並且表示拒絕遵從俄羅斯的法律，部分法律規定必須露出至少20個國營或國家支持的頻道。

TikTok則宣布，俄羅斯用戶將不再能瀏覽國外的影音，而且也不能上傳新影片或開啟直播。TikTok表示這項宣布，是基於俄羅斯最新的法令，為了不違反「禁止散播假消息」，以及出現「戰爭」、「入侵」的字眼，公司決定暫停俄羅斯服務。

俄羅斯總統普丁此前定調，俄軍在烏克蘭展開「特別軍事行動」，指出俄軍是為確保烏克蘭去軍事化，以及打擊烏克蘭境內新納粹主義的亞述營，還有保護俄裔人口。之後俄國更頒布法令，任何散播俄軍「特別軍事行動」是「入侵」烏克蘭，或是對烏克蘭展開「戰爭」，都將被逮捕甚至受到嚴格法律制裁。

俄方所稱的「特別軍事行動」被外界認為，是俄國企圖在字眼上降溫入侵烏克蘭的事實，許多影音也顯示，俄軍人員對烏克蘭平民聲稱開進烏克蘭境內是在「演習」，甚至有義務役軍人表示「被國家騙了」，以為只是演習而且烏克蘭人會欣然歡迎俄軍到來，事實卻完全相反。

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