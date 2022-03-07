今日烏克蘭明日台灣？　沈富雄13點分析：兩者完全不相似

▲俄軍公布軍隊進入基輔邊陲的照片。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭第12天，戰火無情，烏克蘭當地頻傳平民遭轟炸、射殺事件，也有國人擔心，兩岸情勢緊張會讓明日台灣成為今日烏克蘭，對此，前立委沈富雄提出13點分析，並表示，烏克蘭和台灣看似相似，其實很不相似。

對於烏俄戰爭論述，沈富雄感嘆，大家嘴上不願明説，卻各自選擇一些有利自己的觀點，修理心中設定的敵人，這正是另一種進行中的隱形小悲劇，不過這些最後都將證明是微不足道，因為來日要面對的重要議題不是「今日烏克蘭，明日台灣」，而是「今日美俄，明日美中」。

沈富雄指出，「今日烏克蘭，明日台灣」之說喧囂直上，綠的紅的都說不是，藍的多說是，到底是還是不是？沈也提出13點分析：

一、普丁、習近平性格不同，普丁暴烈、習近平專橫，兩人都是起心動念都足以牽動世界大局。但習不會步普的後塵，以類似的藉口，同樣的手法侵犯台灣。

二、普想恢復昔日蘇維埃榮光，只是暮年殘夢，徒呼負負，傾國敗家，死有餘辜。習近平志在大國崛起，重振中華民族榮光，超英趕美，坐二望一，不會輕易毀棄多年努力的成果。

三、烏克蘭是主權國家，但在普丁懷裡，因思外遇而惹事。台灣不是主權國家，卻在中國控制範圍之外，因拒內統而有事。

四、俄羅斯視烏克蘭，中國之視台灣，都認為是「自己人」，烏克蘭、台灣與西方之各自結盟關係，鬆弛者易生事端但非你死我活；緊密者不易啟動戰爭，但萬一開戰，則戰況慘烈，後果不堪設想。烏戰迄今，境內平民傷亡相對不多，沒有「屠城」現象，耐人尋味。

五、烏克蘭人民驍勇善戰，愛國心強，人民自願參戰，台灣人民怯戰，保鄉衛國的意志薄弱。

六、烏克蘭的心有所屬與台灣的不甘被統，都不應構成對方動武的正當理由。

七、烏克蘭想成北約成員而不可得，北約諸會員國心中歡迎卻對俄羅斯有顧忌。台灣卻是第一島鏈重要一員，但印太聯盟不敢公然納入台灣因怕激怒中國。

八、北約對烏克蘭安全沒有承諾。美、日安保條約對台灣只是擦邊帶過，卻美其名為「戰略模糊」。

九、烏克蘭多數反俄但不外顯。台灣「抗中」保台，有挑釁味道。

十、烏克蘭、台灣均「始戰即世界大戰」，前者來自拜登之口，「後者是我反駁馬英九『始戰即終戰』之語。」

十一、烏克蘭半邊國界與俄羅斯為鄰，坦克易長驅直入。台灣有海峽天險，多一層保障。但一旦有事，150萬烏克蘭難民逃往波蘭及其他鄰國，台灣卻無處可逃。

十二、烏克蘭境內親俄羅斯少數民族，集聚烏東，為內患之源。台灣沒有此問題。過去因統獨立場形成嚴重對立，現在統派已降至全人口10%。

十三、烏克蘭能源、農糧可自足，台灣需賴進口。外貿依存的部分，烏克蘭靠歐盟，台灣卻靠中國大陸，「烏克蘭正在上演一場活生生、血淋淋的悲劇。這邊海峽兩岸各方人士看在眼裡、想在心裡，定有無限感觸。」