　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭把俄告上國際法院！　怒批普丁濫用「種族滅絕」藉口開戰

▲▼國際法院。（圖／翻攝自ICJ官網）

▲國際法院將開庭聽審烏俄種族滅絕訴訟案，下同。（圖／翻攝自ICJ官網）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭將於當地7日向海牙國際法院（ICJ）提出申請，要求法院做出緊急裁決，下令俄羅斯停止入侵，還表示普丁為了對烏克蘭發動戰爭，而舉出「種族滅絕」的藉口是錯誤的，因此要求法院介入處理。

據路透社報導，俄羅斯總統普丁曾聲稱，俄羅斯對烏克蘭發起的「特別軍事行動」是必要的，而且這起行動是為了要「保護在烏克蘭東部遭受欺凌和種族滅絕的人」。烏克蘭認為，種族滅絕的說法並不真實，而且在任何情況下都不能作為侵烏的法律依據，因此烏克蘭將根據1948年「防止及懲治滅絕種族罪公約」，對俄羅斯提起訴訟。

▲▼國際法院。（圖／翻攝自ICJ官網）

國際種族滅絕學者協會（IAGS）曾在上週指出，普丁「盜用和濫用種族滅絕」一詞作為開戰藉口，因為「完全沒有證據表明烏克蘭正在發生種族滅絕」。報導稱，國際法院能在幾天或幾週內下令採取快速的「臨時措施」，以防止局勢惡化，然後再審視案件進行審理，或研究當局是否擁有管轄權。

儘管國際法院的裁決具有一定約束力，各國通常也會遵循國際法院的審判，但它沒有直接執行裁決的手段。這場聽證會將於台北時間7日下午5點在海牙國際法庭展開，提出訴訟的烏克蘭將率先就此案進行陳述，而俄羅斯將於8日作出回應。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►白色情人節就決定穿「北歐小刺蝟」情侶裝

ET快訊
台股大逃殺！　台積電、0050零股交易同爆天量
LINE群組太多沒在用？　「簡單1招」退出不尷尬
YouTuber到烏克蘭當傭兵！　韓政府氣炸「註銷護照」
快訊／謝忻裸照外流　已親自報案
郁方豪門夫「醉勾熟女」被拍！正宮突公開她正面無碼照
快訊／遊覽車旅遊團感染源找到了！　和新北個案有關
台南夫婦10多歲孫女確診　Ct值只有9.2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2萬「國際志願軍」已抵達烏克蘭報到！　宣傳網站上線全球徵兵

英美出手「搶救澤倫斯基」？傳特種部隊已在特訓　最佳救援方案曝

他目睹「飛彈飛過頭頂」恐怖瞬間！　烏克蘭機場遭狂轟全毀

烏克蘭把俄告上國際法院！　怒批普丁濫用「種族滅絕」藉口開戰

不斷更新／烏克蘭4地停火「開通人道走廊」　美國會將批准增援百億

快訊／俄軍宣布在烏克蘭多地停火　包含首都基輔

紐時：美國擬將承諾提供台灣的F-16戰機轉送波蘭

無數平民慘被俄軍轟死！澤倫斯基怒批「蓄意謀殺」：上帝絕不寬恕

情侶一起在前線打仗！　新娘「頭盔換頭紗」身穿軍服開心完婚

南韓總統大選剩2天　執政黨黨魁拉票遭槌子「重擊後腦杓」送醫

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

金宇彬超會撩！點菜「手溫暖牽上去」　暴風讚美奶奶客人...都害羞惹

女CEO未婚買上等精子生二胎！　霸氣嗆酸民：婚姻目的不是繁衍後代

米克斯在休耕田地狂奔放風 飆速讓水花濺起還華麗轉彎

只愛爸！米克斯熱情飛撲迎接　換媽回家秒變臉「敷衍搖尾巴」

國道3號「4車連環撞」1死4傷！　現場驚曝慘況：直接跟遺體面對面

2萬「國際志願軍」已抵達烏克蘭報到！　宣傳網站上線全球徵兵

英美出手「搶救澤倫斯基」？傳特種部隊已在特訓　最佳救援方案曝

他目睹「飛彈飛過頭頂」恐怖瞬間！　烏克蘭機場遭狂轟全毀

烏克蘭把俄告上國際法院！　怒批普丁濫用「種族滅絕」藉口開戰

不斷更新／烏克蘭4地停火「開通人道走廊」　美國會將批准增援百億

快訊／俄軍宣布在烏克蘭多地停火　包含首都基輔

紐時：美國擬將承諾提供台灣的F-16戰機轉送波蘭

無數平民慘被俄軍轟死！澤倫斯基怒批「蓄意謀殺」：上帝絕不寬恕

情侶一起在前線打仗！　新娘「頭盔換頭紗」身穿軍服開心完婚

南韓總統大選剩2天　執政黨黨魁拉票遭槌子「重擊後腦杓」送醫

聖結石遭前公司控欠200萬「官司結果出爐」！　認與小玉撕破臉

謝忻再被爆「另一批清涼照」外洩！好友還原拍攝過程：是未修過的毛片

企業ESG兩大罩門「巨災、氣候管理」　公司評估還要看這7大內容

AirDrop到底關不關？3C達人解密iPhone五大迷思

高端快過期報廢將損30億？陳時中強調：目前沒有大量過期危機

各廠牌疫苗剩餘量曝！陳時中坦言：250萬劑AZ可能打不完

H＆M姊妹牌「COS」要來了！極簡設計、背後小故事先認識一下

10多歲女染疫Ct值僅9.2　已打過「2劑BNT疫苗」突破性感染

FDA稱輝瑞疫苗「副作用高達1291種」 　指揮中心：目前沒有不安全訊號

住進大稻埕老宅旅店逛選物、喝咖啡！超大磨石浴缸泡藥浴有夠chill

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

國際熱門新聞

俄軍故意掃射撤離民眾　母子陳屍路邊

俄：各國勿收留烏克蘭軍機　否則一律視同參戰

快訊／俄軍宣布在烏克蘭多地停火

川普被爆「奇招」壓制普丁　拖習近平下水

傳說封印九尾妖狐「日本殺生石」驚傳碎裂畫面曝

俄知道澤倫斯基在哪！她驚揭：普丁要捉活的

史上最猛制裁！美國務卿：考慮禁俄羅斯石油

歐美計畫建立「烏克蘭流亡政府」

澤倫斯基怒了！控俄將「轟炸經濟命脈」

烏克蘭發起「抵制可口可樂」運動

紐時：美國擬將承諾提供台灣的F-16戰機轉送波蘭

11歲男童「手上寫電話號碼」獨自出逃烏克蘭

更／烏克蘭4地停火「開通人道走廊」

俄突破Visa、萬事達封鎖　轉投中國懷抱

更多熱門

相關新聞

俄羅斯股市大跌給投資人的三個教訓

俄羅斯股市大跌給投資人的三個教訓

因為一場俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭導致了西方對俄羅斯祭出嚴厲的金融與經濟制裁，俄羅斯股市迅速的下跌並停止交易，讓投資人根本來不及反應，想及時抽身都沒有辦法。透過次的俄羅斯事件，能夠體悟到：減少錯誤的投資行為，就會更接近成功！

快訊／俄軍宣布在烏克蘭多地停火

快訊／俄軍宣布在烏克蘭多地停火

今日烏克蘭明日台灣？　沈富雄13點分析：兩者完全不相似

今日烏克蘭明日台灣？　沈富雄13點分析：兩者完全不相似

紐時：美國擬將承諾提供台灣的F-16戰機轉送波蘭

紐時：美國擬將承諾提供台灣的F-16戰機轉送波蘭

俄小將貼Z字挺普丁慘了！將受到處分

俄小將貼Z字挺普丁慘了！將受到處分

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯國際法院

讀者迴響

熱門新聞

醫科男大生與女友環島　負氣下車墜溪亡

爺孫戀66歲李坤城驚傳病重！

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍：若活著回來，會接受處罰

《辛普森》1998年早預言烏克蘭結局

一堆波蘭美女大學生指定來台　原因讓人噴飯

棒棒堂男星驚吐「離婚念頭」！淚訴5虧欠

不斷更新／台中惡火6人1羊亡！8樓加蓋尋獲嬌小女屍

女山友碎唸「站太高」！他下秒失足墜崖

台中大火6死　她目睹多樓層同時燒起來

台中惡火最幸運生還者！他6樓跳下僅輕傷

違停害死騎士卻默默閃人　女駕駛遭終身吊照不服喊：與我無關啊

廁所只標「H」和「D」　他尿急：哪間是男廁

謝忻多張裸照被曝光崩潰！　新書統籌慌了

快訊／鄭明典貼1圖：回波進來了！ 上班小心

從有錢人身上學1事　40歲存4600萬

更多

最夯影音

更多
俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空
動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面