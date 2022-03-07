驚悚空拍畫面曝！台中惡火釀6死　「頂加奪命」火煙累積如烤箱

記者黃孟珍、莊智勝／台中報導

台中市中區興中街一棟集合式住宅6日下午傳出嚴重火警，釀成6死6傷慘劇。如今火警發生當下的空拍畫面曝光，大樓窗戶不斷冒出火舌，焦黑濃煙也不停竄出，場面相當駭人。

警方調查，該處大樓原為旅館，是地下一樓、地上七樓的合法建築，但八樓是違建頂加，莊姓女屋主賣下後改建成41間套房出租，儘管賺取租金，但平時仍愛撿資源回收物，雜物堆滿樓梯間，嚴重阻礙逃生、救災。台中消防局第七救護大隊組長林建男表示，整起死傷會如此嚴重的原因在於，隊員受限於堆滿雜物的樓梯間，無法順利拉水線，而套房內並無安全梯與防火門，造成火場形成煙囪效應，頂樓加蓋熱煙迅速累積無法排放，才會釀成如此嚴重的傷亡。

空拍畫面也顯示，火警發生當下火勢十分猛烈，鐵皮屋頂被燒得通紅，窗戶還不斷有火舌冒出，焦黑的濃煙也不斷上竄。林建男指出，大樓頂樓加蓋又有裝設無線基地台，第一時間無法有出口讓火煙宣洩，火煙堆積不斷悶燒，造成火場迅速形成煙囪效應，火煙不斷往上竄卻無處可以宣洩，只能不斷往上積累，形同烤箱，而居住居民也多為弱勢族群，逃生速度較慢，才會形成如此嚴重的死傷。

▼台中興中街火警6死，空拍畫面曝光。（圖／民眾提供）

