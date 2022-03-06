台灣國際鐵人賽6日登場　張團峻破國內男子紀錄

▲2022IRONMAN 70.3 Taiwan鐵人三項國際鐵人賽 6日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因疫情影響取消1年舉辦的IRONMAN 70.3 Taiwan國際鐵人賽，今年第6度在台東舉辦，6日在台東活水湖進行113公里競賽，有6百餘位選手報名參與，縣長饒慶鈴並在終點處迎接打破IRONMAN 70.3台東場賽道紀錄，獲得「全運會鐵人三項賽個人組」男子組冠軍4連霸的得主張團畯，也為他戴上花環恭賀，希望大家能夠每年在台東相聚，並體驗台東之美。一般分齡組我國鐵人三項好手謝育宏以4小時12分46秒完賽封王，鐵人三項張家班的張嘉家則以4小時53分05秒摘后。



本次賽事分「個人分齡組」、「接力組」，個人組由眾所期待、曾獲「全運會鐵人三項賽個人組」男子組冠軍4連霸的得主張團畯，以3小時52分48秒完賽，打破 2020 年由蕭昱創下的IRONMAN 70.3台東場賽道紀錄3小時58分53秒。



一般分齡組在激烈的競爭過後，鐵人三項好手謝育宏以4小時12分46秒完賽拿下男子冠軍的殊榮，男子組2、3名為張家豪4小時21分31秒、楊博智4小時22分56秒。女子組台灣首位「百金鐵后」張嘉家則是以 4小時53分05秒的亮眼成績奪冠，姐姐張婷婷則獲總和第2名5小時15分19秒、許靜怡5小時18分42秒。



本次賽事還有熱愛運動的演員楊一展、藝人馬國畢、董事長樂團主唱「吉董」吳永吉共襄盛舉。其中「吉董」本是不諳水性的旱鴨子，為了參加賽事，還特別聘請張團畯苦練游泳。演員楊一展更是以5時39分37秒完賽。



▲2022IRONMAN 70.3 Taiwan鐵人三項國際鐵人賽 6日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

積極推動身心障礙者也能享有友善運動權益的台灣師範大學特殊教育學系姜義村教授，本次也號召了知名作家蔡詩萍、小兒科醫師黃瑽寧、美女主播魏華萱等名人組成「愛運動・動無礙」身障接力組，陪伴因高雄氣爆案喪失雙腳的「羊角姐妹」妹妹陳姿予、現任聽奧羽球金牌球后的范榮玉，以接力方式參加IRONMAN 70.3 接力賽。而台灣首位跑進全世界參賽門檻最高的波士頓馬拉松的視障跑者洪國展，也用行動證明，身心障礙者也能不受肢體限制，盡情享有運動的權利，並以成績6小時43分26秒完成所有項目挑戰。