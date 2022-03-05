培訓台東好聲音　第三屆金曲培訓班自創曲成果發表

▲第3屆金曲培訓班自創曲今首度發表。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府舉辦第3屆「綻放在台灣東岸的鐵花2.0金曲培訓班」，5日在鐵花村音樂聚落辦理成果記者會。縣長饒慶鈴表示，此次學員從年紀最小的13歲到年逾半百，都在專業師資培訓下做出自己人生的第一首歌。

成果記者會安排包括第1組「全台東最年輕的樂團得拉樂團（平均年齡14.5歲）」，第2組以阿美族語創作的母子3人（母親為昔日奧運跆拳培訓選手）及第3組的東漂女孩黃葦涵演出。其中，黃葦涵說，台東像是她的福地，10年前她曾經患了很嚴重的憂鬱症，透過東漂將生活調適慢慢走出來，去年在鐵花村音樂聚落網站看到課程訊息就報名參加，沒有想到可以創作，並且唱自己歌。

饒慶鈴提到，台東有許多音樂璞玉，只要稍加琢磨就能發光發熱，縣府長期為培育專業的音樂人才做準備，打造TTICC專業錄音室、剪輯室、攝影棚等，成立豐田國中流行音樂表演班及啟用黑盒子劇場、推動學校辦理錄音工程等創業社團，提供對音樂表演有興趣的孩子更多專業的學習機會。此屆金曲培訓班31位學員來自台東各地，包括全職母親、媒體工作者、租車行老板及國高中學生等，共同興趣都是對音樂的熱愛，經由一系列專業課程，從人才培訓、錄音產業到展演訓練，希望培養出更多台東專業音樂人才。

學員們參與詞曲創作、編曲、合聲、錄音、舞台展演等課程，在昊恩老師和專業師資培訓下至少完成1首自創曲，並從中挑選出12首原創歌曲，完成編曲及DEMO錄製作業，達成為自己寫1首原創歌曲的目標、紀錄自我人生重要的回憶。