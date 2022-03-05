東縣府呼籲紙餐具清洗後再回收　更省時環保

▲食用完畢的紙類容器，清洗乾淨並瀝乾壓扁。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推廣紙類容器（紙餐具、鋁箔包等）與一般紙類分開回收，台東縣環境保護局提供民眾紙類容器回收步驟，請先將容器內食物殘渣倒除後，清洗乾淨並瀝乾壓扁，再交給回收車清運，不僅可以減少回收物體積，也可以提高紙類容器回收品質，加速資源回收物去化效率，達到資源循環再利用之目的。

台東縣政府表示，推動資源回收工作是垃圾處理政策重要目標之一，也是台東縣在垃圾自主處理積極推動的工作，但因近年外送平台興起，民眾多選擇外送或外帶用餐的方式，造成紙類容器廢棄物增加，縣府除鼓勵民眾外出用餐自備環保餐具，減少一次性廢棄物產生，並且持續推動紙類餐具分類回收，希望民眾能夠將紙類容器與紙類分類貯存，做好不同類別的資源回收處理，減少垃圾量。

環保局指出，一般餐飲商家所使用的紙類容器多以食品級原紙材料加上塑膠淋膜所製成，以達防油、防水之目的，而含有塑膠淋膜的紙類容器回收處理流程與一般紙類有所差異，因此需單獨一類進行回收，而食用完畢的紙類容器請先將容器內食物殘渣倒除後，清洗乾淨並瀝乾壓扁，再交清潔回收車清運，即可有效減少資源回收空間並減少害蟲孳生，同時讓資源更有效回收再利用。