　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

東縣府呼籲紙餐具清洗後再回收　更省時環保

▲食用完畢的紙類容器，清洗乾淨並瀝乾壓扁。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲食用完畢的紙類容器，清洗乾淨並瀝乾壓扁。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推廣紙類容器（紙餐具、鋁箔包等）與一般紙類分開回收，台東縣環境保護局提供民眾紙類容器回收步驟，請先將容器內食物殘渣倒除後，清洗乾淨並瀝乾壓扁，再交給回收車清運，不僅可以減少回收物體積，也可以提高紙類容器回收品質，加速資源回收物去化效率，達到資源循環再利用之目的。

台東縣政府表示，推動資源回收工作是垃圾處理政策重要目標之一，也是台東縣在垃圾自主處理積極推動的工作，但因近年外送平台興起，民眾多選擇外送或外帶用餐的方式，造成紙類容器廢棄物增加，縣府除鼓勵民眾外出用餐自備環保餐具，減少一次性廢棄物產生，並且持續推動紙類餐具分類回收，希望民眾能夠將紙類容器與紙類分類貯存，做好不同類別的資源回收處理，減少垃圾量。

環保局指出，一般餐飲商家所使用的紙類容器多以食品級原紙材料加上塑膠淋膜所製成，以達防油、防水之目的，而含有塑膠淋膜的紙類容器回收處理流程與一般紙類有所差異，因此需單獨一類進行回收，而食用完畢的紙類容器請先將容器內食物殘渣倒除後，清洗乾淨並瀝乾壓扁，再交清潔回收車清運，即可有效減少資源回收空間並減少害蟲孳生，同時讓資源更有效回收再利用。

►COACH包下殺1.9折！搶起來

ET快訊
現役軍人電影院「凍未條」　強脫內褲硬上下場慘
教召員不捨孕妻！　緊抱一歲兒：沒人照顧他們
興達電廠出包「關鍵證物」曝光！　主任1舉動害大停電
普丁「防刺殺」維安超狂！保鑣不能怕冷、流汗　護送車隊竟有導彈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「閱讀比利時＠台南」熱烈展開 比利時駐台副代表南下響應捐書

東縣府呼籲紙餐具清洗後再回收　更省時環保

台南新市平交道機車被區間車碰撞　竟是這個理由

南警破獲家庭式毒品分裝場　起獲大批各式毒咖啡包

桃園男瞞家人投資土地險遭騙　警通知家人...他大喊糟糕

就愛偷潮帽！ 安全帽竊賊遭南警追緝到案

太魯閣峽谷馬拉松登場　1萬2千選手體驗峽谷風光

關山環鎮車道植樹綠美化　盼營造豐富自然生態

HBL光復高中下週闖小巨蛋拼冠軍　林智堅帶「戰旗毛巾」助攻

年底選戰民眾黨屏東首波提名5名單出爐　2議員1代表1里長

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

大阪28坪4房僅台幣235萬！　離學校超近、走5分鐘到車站

KID生日&新婚快樂!!!　峮峮收到開工紅包感動獻吻XD

聲林生存週記ep12／哈林.徐佳瑩相約第4季見？　韋禮安也愛哈寶寶！本尊當面獻唱XD

騎士鑽縫隙擦撞名車後照鏡　機車傾斜倒地再刮一台車

《營業中》鬼鬼當工讀生...最讓庹宗康頭痛　顏佑庭安慰「妳很漂亮」他更氣：有在幫我嗎XD

「閱讀比利時＠台南」熱烈展開 比利時駐台副代表南下響應捐書

東縣府呼籲紙餐具清洗後再回收　更省時環保

台南新市平交道機車被區間車碰撞　竟是這個理由

南警破獲家庭式毒品分裝場　起獲大批各式毒咖啡包

桃園男瞞家人投資土地險遭騙　警通知家人...他大喊糟糕

就愛偷潮帽！ 安全帽竊賊遭南警追緝到案

太魯閣峽谷馬拉松登場　1萬2千選手體驗峽谷風光

關山環鎮車道植樹綠美化　盼營造豐富自然生態

HBL光復高中下週闖小巨蛋拼冠軍　林智堅帶「戰旗毛巾」助攻

年底選戰民眾黨屏東首波提名5名單出爐　2議員1代表1里長

帶去挑零食小阿金櫃台前「主動握手」　仰頭眼神期待等獎勵

詹子賢開轟兄弟退富邦　岳政華火燙有望開季一軍

浮淺遭「遊艇螺旋槳」絞碎慘死！男女開心搭船出海　魂斷度假勝地

普丁洗腦成功？她住烏克蘭慘遭轟炸　爸媽人在俄國「就是不信」

他貼「大湖公園絕美景致」超想住　網1點勸退：別墅5千萬起跳！

《超人》大發雙胞胎姊「14歲長到171cm」！巴黎時裝周模特兒出道

1小時湧入破千人！「日本東北遊樂日」台北花博登場　免費體驗超夯

陶晶瑩又收客訴建議！出貨日後10天仍沒寄　親點主因「回報出貨進度」

美駐華大使勃恩斯抵京任職　隔離21天後遞交國書

台南增設COVID-19疫苗隨打站　隨到隨打免預約

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

地方熱門新聞

外籍個案打3劑染疫　17人採檢出爐

桃園好市乘雙券加碼抽線上登記

煙波集團將投入10億活化新竹文創館

遊客逛水族館丟檳榔餵魚　惡劣影片曝光

ATM提款遇停電　民眾哀嚎：啊！什麼都去了．．．．．

公費疫苗預約平台25期開放預約

台南平交道機車被區間車碰撞理由曝

桃園男投資土地險遭騙　友人也遭殃

南警破獲家庭式毒品分裝場

老婦騎機車失蹤1天1夜警火速找回

新營警逮詐欺慣犯

安全帽竊賊遭南警追緝到案

南警逮2車手守住老翁退休金

李宗盛捐老厝蓋長照　門諾年華大樓開工

更多熱門

相關新聞

關山環鎮車道植樹綠美化　盼營造豐富生態

關山環鎮車道植樹綠美化　盼營造豐富生態

3月是適合植樹造林的季節加上連日來頻繁的降雨天氣，台關山鎮公所、台東林管處關山工作站特地帶領關山鎮立幼兒園的小朋友來種樹，地點在關山環鎮自行車道，鄰近灌溉用「關山大圳」旁日前完工的新建駁崁工程；回填土方後鎮公所決定植樹來進行該路段的綠美化，並號召小朋友們以種樹來美化家園。

朋友苦等5小時　男子抓龍蝦溺斃

朋友苦等5小時　男子抓龍蝦溺斃

發票換原生樹種　林務局關山工作站陪您一起碳循好森活

發票換原生樹種　林務局關山工作站陪您一起碳循好森活

2022台灣國際熱氣球嘉年華　7/2至8／15展開

2022台灣國際熱氣球嘉年華　7/2至8／15展開

台東蟬聯全國空氣品質三冠王　歡迎來台東大口深呼吸

台東蟬聯全國空氣品質三冠王　歡迎來台東大口深呼吸

關鍵字：

回收 環保局 台東

讀者迴響

熱門新聞

直擊／男友報到史上最硬教召！女友淚灑營區

俄兵「肉身護烏女」　慘遭同胞掃射亡

解放軍第一波投射台灣3萬兵力　雄三總工程師：送死

情場萬人迷的共同特徵

快訊／俄羅斯宣布停火！

俄軍被控佔領城市後「抓當地婦女性侵」

凌晨看台電驚呆　核三廠發電狂飆98.644%！

掃實聯制要當心！安卓QR碼掃瞄器竟是「木馬病毒」　已逾萬人下載

車開一半俄軍導彈掉眼前　鏡頭全拍下

日本出現4千支俄文針筒　恐怖真相曝

孫協志、澎恰恰真實關係曝光！　孫德榮力挺：他潔身自好

網紅威力賣4000元二手精品福袋！　民眾怒控「是假貨」

男陳屍摩鐵！保險套驗出汗液　同婚女下藥搶劫

獨／女優孟若羽不拍AV了　下一步計畫曝

台中地瓜球爆紅！馬尾妹顧攤千人朝聖

更多

最夯影音

更多
重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！
比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面