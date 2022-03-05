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台東縣第4屆社區專業經理人培育　正式開訓

▲台東縣第4屆社區專業經理人培訓開課。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣第4屆社區專業經理人培訓開課。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府5日在社會處舉辦「第4屆社區專業經理人初階課程開訓典禮」，參訓人數為滿額50名，將進行100小時培訓課程，同時第1屆至第3屆通過認證的經理人也回娘家，展現台東縣社區人才的薪火相傳及經驗傳承。

縣長饒慶鈴表示，社區發光發亮就是台東的「幸福能量」；透過社區連結、社區凝聚的力量，讓在地居民彼此發展出信任關係，進而自助、互助，達到共好、共榮，產生資源流動的鏈結，在創造社區自身價值的同時，也能提升整體對居住環境的認同感與幸福感。另一層面而言，進入後疫情的時代，更需要社區全體一起合作和努力，才能為自己創造一個安居的環境；「幸福」不是一個可以想方設法直接拿到的東西，而是要藉由共同努力完成該做的事，伴隨而來的好結果。

台東縣「社區專業經理人培訓」是全國22縣市獨有的「社區人才投資方案」，社區首重「增能」，更需積極培力在地人才。從第1屆開辦至第4屆，每屆開放報名即秒殺額滿額。開辦社區經理人培訓，最大特色是經由「系統性」的訓練培力參訓學員，逐步養成全方位的社區組織營運能力。

社會處長陳淑蘭指出，111年度開辦「第4屆社區專業經理人培訓」，總計有100小時培訓課程(36小時初階及64小時進階)，藉由開設專業課程，培訓在地專業人力，長期投入社區發展業務，輔導各社區依發展現況自我診斷，並提供解決問題，有效改善社區狀況並促進發展，冀望更多社區經理人的投入，社區的「公益性」也會越來越強壯，吸引更多人參與社區工作。

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