扮內衣業務騙女大生裸體視訊還截圖　拐3人上床...判刑3年6月

▲桃園市王姓男子佯稱是女性內衣推銷員，向女大生騙填問券，隨後又騙自拍裸內衣、裸照照片給他，王竟以此脅迫需發生性行為，否則將散布影片，共有3名女子受害。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子對外誆稱是女性內衣推銷員，對外宣稱填問券可獲3000元，先後誘騙3名女子自拍內衣或裸照，但後來卻脅迫對方發生性行為，3女所幸均未被王欺騙失身，憤而報警提告；桃園地院法官認為王男犯行明確，審結依詐欺、強制等罪判處應執行3年6月有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，王男於2018年1月間至2019年6月期間，透過社群網站臉書、通訊軟體LINE或交友軟體向不特定女子發送訊息，自稱為某知名品牌內衣推銷員，誆稱要做內衣問卷，以每份問卷填寫完成後獲3000元報酬為由，誘騙不特定年輕女子填寫問卷，分別於2018年1月18日，透過LINE通訊軟體與某名女大生取得聯繫，誘騙其自拍內衣與上半身裸照，同時一人分飾兩角以不同臉書帳號，脅迫要與女大生發生性行為，否則將散布裸照，但女大生堅辭不同意才作罷。

王男後來以相同方式誘騙其他2名女子拿到裸照，其中1人還不滿18歲，逼迫中1人赤裸上身視訊讓其自慰，若不肯就把照片PO上網流露散布，女子因害怕只好同意，王男卻趁機將視訊影像截圖留存。

因警方接獲年輕女子報案後，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，循線查獲王男到案。王在3名女子指證下，於警詢、偵查與審理階段均坦承犯行不諱，檢方審酌與3名被害女子證詞相符，並有截圖對話照片佐證，偵結依詐欺等罪嫌將王男提起公訴。

桃園地院法官審理時，認定王男犯行明確，法官審酌王讓3名女子因擔心裸照外流，精神上飽受折磨痛苦受害，依3個詐欺罪分別判處有期徒刑1年6月；強制罪判處1年10月，應執行3年6月，全案還可上訴。

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