桃園米迪幼兒園案再+1　確診足跡：歐記早餐店、雪嶽山韓式料理

▲桃園市政府衛生局長王文彥說，桃園今天新增1例為米迪幼兒園群聚感染居隔者陰轉陽個案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府衛生局長王文彥4日下午指出，據中央流行疫情指揮中心公布，桃市今天新增1例本土個案（案20831），其Ct值36，為居隔期間陰轉陽個案，個案為米迪幼兒園群聚事件衍生；另外，市府公布桃園個案（20622）、（20623）公共場所足跡，包括2月22日曾至新屋區「歐記早餐」，同日中午曾至蘆竹區台茂購物中心的「雪嶽山韓式料理」，籲請足跡重疊民眾次日起14天，進行自我健康監測。

王文彥指出，今天桃園新增1例本土個案（案20831），Ct值36，為居隔期間陰轉陽。另有7例境外移入個案，其中5例為落地採檢陽性，2例為檢疫期間採檢為陽性，年齡則介於20歲至60多歲。（案20831）是米迪幼兒園群聚事件所衍生，家中另有2月28日確診的兒子（案20619）與妻子（案20622），及3日確診的女兒（案20752）等計4人均染疫。（案20831）於2月28日起與女兒匡列居家隔離，後續因女兒（案20752）確診陪同入院隔離治療，3月3日再次安排PCR採檢為陽性，近期並無社區相關足跡。

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▲桃園市政府公布個案工廠場所足跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王文彥強調，市府衛生局今天上午已針對觀音國小與附設幼兒園預防性居隔5天全校師生共計661人安排第2次採檢，目前仍在檢驗中，下午安排該校居隔14天者共計235人進行第2次採檢，希望及早發現潛在個案，讓疫情持續穩定收斂。



此外，市府持續進行社區健康監測，今日上午桃園社區採檢站採檢816人，累計已採檢11萬6,342人，其中陰性11萬5,341人、陽性185人，檢驗中816人。市府仍在桃園區中路公園與中壢區中正公園2處社區採檢站，維持社區健康監測，提供居家檢疫、居家隔離期滿民眾與一般民眾採檢，持續透過社區健康監測找出早期個案，避免形成黑數或傳播鏈，若民眾與確診者足跡重疊或自覺有必要，可至社區採檢站採檢，以確保社區安全，詳細資訊可上「桃園COVID-19防疫資訊站」（網址：https://covid-19.tycg.gov.tw）查詢。

▲桃園市政府新聞處長詹賀舜說，市府公布個案工廠場所足跡，籲請足跡重疊者應於次日起14天進行自我健康監測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府新聞處長詹賀舜說，今天公布桃園個案（20622）、（20623）之公共場所足跡，包括2月22日上午7時48分至8時20分曾至新屋區中山西路三段「歐記早餐」；同日中午11時至12時17分曾至蘆竹區台茂購物中心5樓的「雪嶽山韓式料理」。提醒市民朋友，如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢，就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。

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