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「鏡頭會動」客廳嘿咻發現異狀　竟是男友偷拍實戰日後觀賞

▲桃園市彭姓男子去年8、9月間兩度在自家客廳裝設小米攝影機，趁與女友親熱之際偷拍，不知情的女友獲悉後憤而報警提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市彭姓男子去年8、9月間兩度在自家客廳裝設小米攝影機，趁與女友親熱之際偷拍，不知情的女友獲悉後憤而報警提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市彭姓男子去年與女友熱戀時，異想天開想偷拍2人親熱鏡頭留作紀念，在自家客廳裝設小米攝影機，以手機APP打開鏡頭，趁2人親熱之際偷拍，二度偷拍兩人「實戰」過程。女友獲悉後憤而報警處理，警方持搜索票搜索彭男住處時當場查扣攝影機與手機等證物；桃園地院審理時，彭男辯稱想留做自己日後觀賞，法官審結依2個無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處彭男5月有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，32歲的彭姓男子去年與女友熱戀時，在桃園市某區住家2樓客廳裝設小米攝影機，平常可透過手機APP瀏覽家中狀況，但彭男竟趁與女友在客廳親熱時，先行以手機APP打開鏡頭並喬好角度，再拍下2人性愛畫面。

女友與彭男親熱之際，驚覺攝機鏡頭會移動懷疑遭偷拍，當場質問彭男並報警提告。警方後來持搜索票查扣彭男手機與小米攝影機，檢警從攝影機記憶卡中顯示，彭男於2020年8月30日、9月18日兩度偷拍得逞；桃檢檢察官複訊後，依妨害秘密罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審理時，彭男坦承犯行，辯稱以攝影機偷拍只是想供自己觀賞，沒有其他用途，攝影機平時僅固定一個位置，若要移動需以人工操作或手機APP改變拍攝角度。

法官審酌，彭男未徵得女友同意，竟以錄影設備竊錄與兩人性愛過程與身體隱私部位，顯然欠缺尊重他人隱私權之概念，並造成告訴人精神上之恐懼與痛苦。且告訴人於審訊時表示無與彭男無調解意願，考量被告犯後尚能坦承犯行，態度尚可，且已將竊錄影片刪除，衡量其無任何前案紀錄素行，審結彭男2次犯行有別、行為各異，應分論併罰，依2個無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處5月有期徒刑，得易科罰金，以每天1千元折算1日，另從攝影機操作方式與彭男供詞，可認手機是犯行工具，因此將攝影機與手機一併宣告沒收，本案還可上訴。

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