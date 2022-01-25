色男對女友女兒下藥綁架性侵　惡劣犯行被法官重判11年

▲台南地院合議庭，將鍾姓男子依性侵等罪合併判刑11年。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導



30多歲鍾姓男子，與女友及女友未成年女兒同住，鍾男竟意圖染指女友女兒，利用其他家人都不在時，對被害少女下藥性侵得逞，案發後鍾男被報警查辦，鍾男不知悔悟竟再夥同黃姓友人綑綁被害少女，把被害人帶回老家再次下藥性侵，害得被害人情緒崩潰，台南地院合議庭法官依性侵等罪合併判鍾男11年徒刑。

此外，鍾男的黃姓友人也被認定為涉及強盜被害人財物與猥褻的共犯，法官依強盜罪判黃男3年6月徒刑。

判決資料指出，鍾男與女友及女友的未成年女兒，3人共住一處，2021年1月3日某時，鍾男在住處把不詳藥物摻入被害少女買的優酪乳，供被害人飲用，4日上午見藥效發作，被害人女精神不濟；4日上午8時許，鍾男再拿這摻藥優酪乳給被害人喝下，並等被害人家人都外出工作，家裡僅有鍾男與被害人兩人時，於4日上午10時30許，鍾男在被害人房間內，強行脫去陷入昏沉的被害人衣褲，對她性侵得逞。

當晚被害入母親回家，被害人告知母親遭其男友鍾男性侵一事，並報警查辦鍾男外；鍾男女友憤而將鍾男逐出家門。未料，鍾男竟不知悔悟，竟想綑綁被害人控制行動方式，再影響被害人口供。

鍾男於2021年4月8日晚上，夥同另名黃姓男子開車到被害人住處巷口，等被害人打工下班騎機車回家，鍾、黃兩人開車擋住被害人機車，鍾男拿電擊棒電擊被害人後，鍾、黃2人合力把被害人推入汽車後座，黃男開車搭載鍾男與乙女，鍾男則在車內以膠帶、帆布環扣皮帶等物綑綁女方雙手、雙腳，也用膠帶封住被害人嘴巴及眼罩蒙眼，使被害人動彈不得，也無法呼救。

黃男開車載鍾男去騎機車，原要駕車跟著鍾男機車走，卻不慎跟丟鍾男人車，黃男竟伺機強摸女方下體，同時搶走被害人身上的200元。

鍾男後來以手機聯絡上黃男，鍾男藏好自己機車後與黃男汽車會合，黃男應鍾男要求下車離開，由鍾男開車載被害人到其老家住處。鍾男為防被害人逃走，還拿兩顆藥物（其中1顆含有第4級毒品硝西泮）強餵食被害人，但被害人沒有吞下，趁隙吐在床底。

鍾男除了繼續綑綁乙女，還要乙女穿上情趣內衣，再次對被害人強制性侵得逞。案經被害人母親因無法連絡上女兒，報警於4月9日凌晨循線到鍾男老家救出被害人、同時逮捕鍾嫌與黃嫌送辦，經檢察官偵查終結起訴。本案可上訴。