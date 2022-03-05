「拜託逮捕我入監」醉工程師胡鬧　壓女警勒頸判3月...終如願

▲擔任工程師的謝姓男子去年4月間酒後到龍潭警分局聖亭派出所要求逮捕入監，員警勸阻後悻悻然離去；未料2小時候再度折返還向女偵查員拉扯，勒頸施以強暴行為。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

擔任工程師的桃園市謝姓男子，去年4月間酒後闖進桃園龍潭警分局聖亭派出所，要求員警將他逮捕入監，被值班員警勸離後，竟折返騷擾其他報案民眾，一名女警上前勸阻時，謝突然壓住對方還以手勒頸結果遭逮捕。桃園地院法官審理後，依妨害公務罪判處有期徒刑3月，可易科罰金，謝如拒絕易科罰金，就可「如願」入監服刑。

檢警調查，46歲的謝姓男子擔任某公司之工程師，去年4月10日上午11時45分許，混身酒味前往龍潭警分局聖亭派出所向值班員警表示，希望員警將其逮捕送監，值班員警見其醉醺醺勸導離開，謝男突然以拳頭捶擊員警右上臂一拳，經員警二度勸導，謝男竟持鐵椅與三角錐作勢欲砸派出所前警車，經員警制止未得逞後悻悻然離去。

同日下午1時55分許，謝男折返派出所，以勾肩方式騷擾正在報案民眾，正好龍潭警分局偵查隊雷姓女偵查佐見狀制止，將其推往派出所門外，謝男突然發酒瘋，與女警發生拉扯，並在派出所門前斜坡車道上，以身體壓住雷姓女偵查佐身體，還以手勒住頸部，導致其頸部、右大拇指挫傷等傷害，以此方式對執行職務之公務員施強暴行為，經員警以現行犯當場逮捕，並以妨害公務罪嫌移送法辦。

桃園地院法官審理時，謝坦承犯案，辯稱喝醉了，不能控制自己行為等語；法官審酌，謝男犯行明確，酒後無法控制行為，竟至派出所為上開妨害公務行為，挑戰國家公權力實有不該。惟念偵訊中對自身行為表示悔悟，兼衡其自述職業為工程師且家庭經濟狀況小康，審結依妨害公務罪，判處有期徒刑3月，如易科罰金，以1千元折算1日，本案還可上訴。

【更多新聞】

►13萬罰單燃料稅健保費全拒繳 男賣屋400萬剛入帳秒被攔截

►桃園米迪幼兒園案再+1 確診足跡：歐記早餐店、雪嶽山韓式料理

►牌尺痛毆菸頭燙腿還丟回娘家不顧 狠母凌虐3歲幼女下場曝