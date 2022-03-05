孫女購屋欠15萬元急求助　婦郵局匯款15萬險遭騙

▲桃園市龜山區78歲彭姓婦人4日下午急忙前往郵局欲匯款，聲稱要匯給孫女15萬元購屋，大林派出所女警杜錦屏解說是詐騙集團所為。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區彭姓婦人4日下午趕到郵局欲匯款，局員詢問匯往對象帳戶等資訊，彭婦說，早上接獲自稱孫女來電說購屋還差15萬元，還要加LINE，把帳號轉給她匯款，局員質疑彭婦遭詐騙，趕緊通知派出所勸阻，女警趕抵後卻認為詐騙技團所為，小心求證其孫女後確認沒有借款購屋情事，彭婦才恍然大悟，感謝局員與女警及時勸阻保住15萬元。

龜山警方指出，4日下午1時許，大林派出所接獲轄區民安郵局報案，78歲的彭姓婦人欲匯款15萬元至手機內指定帳號，局員擔心被詐騙報警求助。大林派出所所長鄒安晴、警員杜錦屏趕到現場處理。

▲桃園市龜山區78歲彭姓婦人4日前往郵局欲匯款，大林派出所所長鄒安晴（左）女警杜錦屏（右）解說是詐騙伎倆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

彭婦說，昨天早上接獲自稱是她孫女來電，稱因買房子急需用錢，向她借用15萬元，雙方還加LINE，並將帳戶傳給她，希望阿嬤趕快匯款幫她等語。女警了解後說明這是典型詐騙伎倆，應該先確認其孫女是否有打電話給她，但彭婦堅稱孫女急需用錢，請警方不要管。

女警立即撥打電話撥打彭婦孫女查證，確認並無借款情事，彭婦接聽後才恍然大悟，發現自己差點遭詐騙，感謝女警與郵局局員及時勸阻，讓她保住15萬元存款。



大林派出所所長鄒安晴呼籲，詐騙犯罪危害民眾財產安全甚鉅，詐騙集團手法不斷推陳出新，籲請民眾務必提高警覺，如接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線查證，或就近前往鄰近派出所詢問，以避免自己荷包大失血。

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