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烏克蘭勇猛擊落蘇愷25！軍方殲滅俄軍9千人炫戰果：摧毀戰車251輛

▲▼烏克蘭軍方擊落俄軍蘇愷-25戰機。（圖／翻攝自臉書）

▲烏克蘭軍方擊落俄軍蘇愷-25戰機。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯從2月24日入侵烏克蘭，原本依照俄國總統普丁計畫，要在數天內「閃電」拿下烏國首都基輔，未料卻遭遇烏國軍民頑強抵抗！烏克蘭軍方昨（4）日晚間發文秀出戰果，表示已殲滅9166名俄軍，同時摧毀俄軍裝甲運兵車939輛、戰車251輛，以及在烏東頓內茨克擊落包括蘇愷25戰機（Su-25）在內等33架戰機。

綜合外媒報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部於4日在臉書上發文表示，從俄軍2月24日全面入侵烏克蘭至3月4日，烏克蘭軍方在9天內殲滅9166名俄軍士兵，還包括摧毀俄軍戰機33架、直升機37架、戰車251輛、裝甲運兵車939輛等，戰果可謂是相當豐碩。

其實，烏克蘭國防部就曾於3日發文指出，烏克蘭聯合防空部隊在頓內茨克州沃爾諾瓦哈（Volnovakha）擊落蘇愷-34（SU-34）戰機，如今又宣稱擊落蘇愷-25戰機，同時擊殺機內飛行員，貼文還附上包含俄軍裝備等遺落物品等相關照片。

▼烏克蘭國防部副部長馬里亞爾在臉書貼上俄軍最新損失統計數據，包括慘被殲滅的俄軍9166人。（圖／翻攝自臉書）

▲▼烏克蘭國防部副部長馬里亞爾在臉書貼上俄軍最新損失統計數據，包括慘被殲滅的俄軍9166人。（圖／翻攝自臉書）

▲▼俄軍試圖奪取基輔州霍斯托梅，慘遭烏克蘭軍隊極力抵抗。（圖／翻攝自臉書）

▲俄軍試圖奪取基輔州霍斯托梅，慘遭烏克蘭軍隊極力抵抗。（圖／翻攝自臉書）

而烏克蘭國防部與主要情報局也曾於當地時間4日（台灣時間5日凌晨0時47分）發文，表示過去2天以內在基輔州的霍斯托梅（Gostomel）已有高達50名的俄軍占領者遭擊殺，烏克蘭軍方繳獲包括武器、軍事裝備、工作人員與個人證件等戰利品，將從敵方手中奪取的武器轉交給烏克蘭當地的抵抗組織，而霍斯托梅依舊在烏克蘭軍方的控制之下。

最後，烏克蘭國防部與主要情報局也補充說明，霍斯托梅是首都基輔的戰略郊區之一，從俄軍侵略以來，對於奪取該地控制權的戰爭就一直在進行，而俄軍事徒控制當地機場。

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