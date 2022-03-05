「100人上戰場僅4人活著回來？」俄女議員逼問普丁官員　超狂片曝

記者吳美依／綜合報導

烏俄衝突延燒第10天，戰情陷入膠著。俄羅斯參議員納魯索娃（Lyudmila Narusova）2日質詢時表示，官方公布的俄軍陣亡人數是498人，但實際數字可能高上許多。她繼續追問普丁政府官員，「聽說部分單位傷亡慘重，100人組成的連上戰場後，卻只剩下4個人活著回來。這是真的嗎？」

綜合外媒報導，納魯索娃質問，外傳俄國士兵被欺騙或強行徵召，是否屬實？此外，前線士兵陣亡卻「未被埋葬，遭野狗啃食遺體，有些甚至因為燒焦而無法辨識身分。」她直言，無法認同「那些發聲支持戰爭的國家代表，我認為他們不知道自己在做什麼。他們不經思考就服從命令。」

▲俄羅斯參議員納魯索娃（Lyudmila Narusova）質詢俄軍傷亡。（圖／翻攝推特@KevinRothrock）

與此同時，俄羅斯眾議院4日通過一項法案，只要在烏俄戰事期間有任何損害俄軍名聲的行為，最重可判處15年監禁，最快5日生效。俄國政府舉例，把烏克蘭特別軍事行動說成「戰爭」或「入侵」都算在假消息的範圍內。

俄羅斯對於死傷人數諱莫如深，國防部1日宣布498名士兵陣亡、1597人受傷，但美國官員估算俄軍死亡人數應達2000左右，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）3日宣稱，一周內有近9000名俄國士兵陣亡，呼籲盡快停止戰爭。

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