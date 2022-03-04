漁民誤捕保育類「欖蠵龜」　海巡細心照顧協送安置

▲漁船誤捕1隻保育類「欖蠵龜」活體，海巡人員協助查處，並轉送國立海洋生物博物館安置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署南部分署第11岸巡隊蚵子寮漁港安檢所，接獲進港船筏「進」字號漁船蔡姓船長通報，於彌陀西方3浬作業誤捕1隻活體海龜，安檢所隨即通報第六巡防區指揮部、海洋保育署第六海洋保育工作站、國立海洋大學海洋生物暨鯨豚研究中心及國立海洋生物博物館等單位協處。

海巡人員經諮詢國立成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心王教授表示，該海龜種類為保育類「欖蠵龜」，經初步檢查其背甲長62公分、背甲寬66公分，暫由海巡人員將海龜安置於大水桶內，並以濕毛巾覆蓋海龜眼睛和背甲加以保濕，後續由國立海洋生物博物館，委託海琉生態藝術工作之陳先生，協助帶回海生館安置。

南部分署第11岸巡隊表示，近年來海龜因海洋廢棄物而受困之情事屢見不鮮，並呼籲國人勿隨意於海上或岸際丟棄廢棄物，導致海洋生態環境的破壞；海巡署平時除執行查緝走私及非法入出國查緝外，亦積極投入海洋生態保育工作，台南地區沿岸時有發生保育類動物受困情事，民眾若發現可直接撥打118服務專線，該隊將立即派員前往處理，並提供各項服務及救助。