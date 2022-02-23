菸酒批發老闆不想被查私菸　拿10萬「見面禮」送海巡分隊長下場曝

▲72歲陳姓菸酒批發商，為了想讓公司倉庫存放的貨品不會因為進行偵搜而影響營運，竟對海巡署基隆機動查緝隊分隊長行賄。（示意圖／路透社）

記者黃宥寧／台北報導

北市金元滿國際開發有限公司（已解散）負責人陳姓男子，從事大陸地區菸品的進口與銷售，為了避免存放貨品的倉庫不會因海巡署執行查緝私菸而影響營運，竟約海巡署基隆機動查緝隊廖姓分隊長喝咖啡，並拿10萬元給對方稱「這是見面禮沒什麼！」想藉此行賄，但遭拒，反而被檢舉。士林地檢署偵結，依違反貪汙治罪條例予以陳男緩起訴。

緩起訴指出，陳男（72歲）為了避免廖姓分隊長執行查緝私菸時，刻意對他們公司存放獲品的倉庫進行偵搜而影響營運，在2017年6月30日中午，邀約廖姓分隊長在北市成功交流道便利超商見面，並搭乘廖姓分隊長駕駛的車輛一路到內湖區連鎖咖啡店喝咖啡。

喝完咖啡後，陳男從皮包拿出1綑10萬元現金，放在廖姓分隊長車前座的中央扶手，並對他自然地說「這是見面禮沒什麼」想以該筆款項做為行賄，但直接遭拒絕。

陳男面對廉政官詢問及地檢署偵訊時，均坦承不諱，檢察官依基隆機動查緝隊受贈財物、飲宴應酬等紀錄表，認陳男犯貪汙治罪條例第11條第2項之對於公務員關於不違背職務之行為行賄罪，審酌他無前科、犯後態度良好，予以緩起訴1年，向公庫支付10萬元，且緩起訴期間內遵守命令事項，不得再犯罪。