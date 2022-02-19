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天候海象惡劣台南頂頭額南沙洲漁船擱淺　海巡海空聯合救援

▲南部分署第11岸巡隊啟動救援，以遙控式動力救生圈，並配合魚雷浮標以拖帶方式，成功將2名船員帶離擱淺船舶，挽救民眾生命安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南部分署第11岸巡隊啟動救援，以遙控式動力救生圈，並配合魚雷浮標以拖帶方式，成功將2名船員帶離擱淺船舶，挽救民眾生命安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署第六巡防區指揮部雷達作業員，18日深夜發現台南七股外海約1浬處有船舶距岸過近，恐有擱淺之虞，立即聯繫該船，經船長回復因疑似絞網失去動力，又因風浪太大導致擱淺坐灘，第六巡防區指揮部啟動救援，成功將2名船員帶離擱淺船舶，挽救民眾生命安全。

▲南部分署第11岸巡隊啟動救援，以遙控式動力救生圈，並配合魚雷浮標以拖帶方式，成功將2名船員帶離擱淺船舶，挽救民眾生命安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第六巡防區指揮部考量船上2名船員安危，立即統合岸、海勤務並申請空偵機，啟動救援機制，並指揮南部分署第11岸巡隊會同消防單位趕赴現場救援，第11岸巡隊接獲通報後，立即啟動救援機制，並由北堤、將軍及曾文溪安檢所2車2機1艇10人，步行沙洲30分鐘抵達現場岸際，惟因天候海象惡劣，海巡人員待海水退潮時，立即投放遙控式動力救生圈至船舶擱淺處，並配合魚雷浮標以拖帶方式成功將2名船員帶離擱淺船舶，順利完成本次救援行動。

▲南部分署第11岸巡隊啟動救援，以遙控式動力救生圈，並配合魚雷浮標以拖帶方式，成功將2名船員帶離擱淺船舶，挽救民眾生命安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲南部分署第11岸巡隊啟動救援，以遙控式動力救生圈，並配合魚雷浮標以拖帶方式，成功將2名船員帶離擱淺船舶，挽救民眾生命安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南部分署第11岸巡隊表示，海巡署秉持「時間即生命，速度即希望」之精神，立即派員進行救援任務，確保民眾生命安全，在此也提醒民眾若於海邊或岸際發現急難狀況時，隨時都可撥打海巡署「118」報案專線，海巡署將秉持著熱誠的心，全力提供協助。

▲南部分署第11岸巡隊啟動救援，以遙控式動力救生圈，並配合魚雷浮標以拖帶方式，成功將2名船員帶離擱淺船舶，挽救民眾生命安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲南部分署第11岸巡隊啟動救援，以遙控式動力救生圈，並配合魚雷浮標以拖帶方式，成功將2名船員帶離擱淺船舶，挽救民眾生命安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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