春節連假首日　蔡英文訪嘉義慰勉海巡署頒加菜金

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

農曆春節將屆，總統蔡英文今（29日）上午前往嘉義慰勉海巡署第五巡防區指揮部、第四岸巡隊、嘉義查緝隊及第十三海巡隊，肯定海巡同仁在查緝毒品走私、防堵非洲豬瘟及執行各項救生救難工作的表現。她說，很多同仁忍受刺骨寒風堅守崗位，「大家都辛苦了」。

蔡英文抵達後，首先聽取海巡署第五巡防區指揮部主任簡明勝進行工作簡報，接著聽取海巡同仁導覽介紹「行動救援車及ATV救援沙灘車」、「遙控式動力救生圈及手持式熱顯像儀」、「30P及60P救生艇」等裝備。

蔡英文致詞時表示，今天是春節連假第一天，她知道在此刻，全國各地的分署、海巡隊、岸巡隊、查緝隊，以及各外離島與東南沙指揮部，都還有很多同仁正在忍受著刺骨的寒風，堅守崗位，讓國人安心過年，「大家都辛苦了」。

蔡英文說，過去一年，不論是查緝毒品走私、防堵非洲豬瘟，或是執行各項救生救難工作，海巡弟兄姊妹都有很好的表現。非常感謝大家的努力和付出，政府也一定會給大家最大的支持。除了國艦國造的海巡艦艇，政府也購置各式高科技救生裝備，希望讓大家執勤時，可以更有效率，也更加安全。

蔡英文指出，剛才她也看見大家的裝備介紹，在前段時間的戰機事故中，就有新購置的救援裝備投入到搜救任務中，藉這個機會，她也要向參與搜救的弟兄姊妹表達最深的感謝，「大家辛苦了」。

對於新的一年到來，蔡英文表示，新的一年，除了期許同仁們持續精進，守護國人生命安全，也要提醒大家，目前國際疫情依然嚴峻，在落實邊境防疫的同時也要注意自己的健康。最重要的是，在休息時間務必打電話給家人、問候家人，並祝福大家新年快樂、虎虎生風。隨後，蔡也頒發加菜金，感謝海巡弟兄姊妹的辛勞付出。