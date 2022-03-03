2022竹市校園就博會開跑　近4萬職缺助青年順利就業

▲ 2022竹市校園就博會3/12開跑。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府為幫助青年朋友在畢業後快速投入就業行列，今(3)日上午於身障就業大樓舉行「如虎添翼 青年啟航」校園就業博覽會聯合宣傳記者會，為3月12日起五校接力舉辦就博會盛大宣傳。參與徵才廠商包括台積電、鴻海、華碩、台塑等知名企業，要為即將畢業的青年朋友，提供近4萬個就業機會。

「為新竹市的青年朋友，創造更友善的就業環境，讓優秀人才留在新竹、生根新竹，是市府青年政策的重點。」沈慧虹表示，新竹市是座小城市，卻有5所大學和科技園區，市府持續建設、照顧老和小，希望年輕人在此落腳生根、安居樂業。學校培育人才，廠商徵求人才，她鼓勵青年朋友們把握機會，勇敢選擇，踏出求職的第一步。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署賴家仁分署長表示，過去近2年因疫情停辦的大型實體徵才活動終於恢復，適逢第二季人力需求大增，其中製造業4.3萬人、服務業2.9萬人。桃分署今年將補助辦理20場校園徵才活動，協助青年就業，也鼓勵廠商提供優良的勞動條件來爭取優秀人才加入。

孢子蒝工作室創辦人楊雨珊分享青年創業就業歷程，她是香山子弟，東海大學景觀設計與工程系畢業後返鄉，和同學利用老屋翻修打造成工作室，還創設《手工孢子》季刊，介紹香山在地美食及人文特色。他們將設計與在地文化連結，期許如孢子般在香山發散生根。

楊雨珊認為人生是在不同的階段被賦予身分，在完成任務的過程中學習與成長，而理想的工作是既能滿足自我實現、又能被認可且立足，所以當契機到來，她毅然放下台中的工作，返鄉成立工作室。

勞工處長黃錦源表示，本市大學校園就業博覽會首場即將在3月12日於陽明交通大學開跑，接著3月19日在清華大學、3月31日在元培科技大學、4月26日在中華大學舉辦。除實體就博會外，還有線上企業說明會、線上就業博覽會及線上講座及現場職涯諮詢等多元豐富的徵才活動，歡迎全國的應屆畢業生及求職者踴躍參加。

勞工處提醒，青年朋友及市民可先上官網瀏覽各校就博會資訊，如有徵才活動相關問題，可洽詢勞工處青年發展科或新竹就業中心(03-5343011)。