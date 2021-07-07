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求職防詐騙熟記3備7不　暑期打工有保障

▲熟記求職防騙守則過一個充實又青春的暑假。（圖／新竹市政府提供）

▲熟記求職防騙守則過一個充實又青春的暑假。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

暑假來臨，青年學子打工旺季到來，新竹市政府提醒求職者，熟記「三大準備」及堅守「七不原則」，提高對徵才資訊的警覺性，避免打工陷阱，求職及打工面試避免受騙，以維護自身勞動權益。市長林智堅提醒青年朋友，只要熟記求職防騙守則，並注意自身工作安全，就能過一個充實又青春的暑假!

新竹市勞工處長黃錦源表示，求職詐騙已被列為十大熱門詐騙的類型之一，且詐騙手法推陳出新、防不勝防，他特別呼籲青年學子防範求職詐騙，一定要掌握「3備7不」原則。「三大準備」指的是事先蒐集應徵公司的資料、面試時可請家人朋友陪同或事先告知面試地點、檢視應徵資訊是否屬實；應徵時堅守「七不原則」：不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、證件不離身、不飲用、不非法工作。求職打工時，切勿隨意洩露或提供個人資料，即使是公司準備的飲料都不要喝，這樣才能保障隱私資料及人身安全，防範落入求職詐騙陷阱。

勞工處說明，近期因應疫情的影響，暑期打工的外送及網購行業需求增加，提醒青年朋友，打工時應注意自身勞動權益及交通安全，若有涉及危險性、不正當性的工作內容應提高警覺，避免受騙上當。學生打工勞動條件權益，和一般勞工相同，雇主應依勞動基準法、勞工退休金條例及性別工作平等法等相關規定辦理，不因工讀是部分工時關係，而影響工讀生應有的勞動權益。

雇主或青年學子如想瞭解更多勞動權益，可撥打勞工處勞動條件科(勞動條件)洽詢，電話：03-5352087，或勞工處青年發展科(求職防騙)洽詢，電話：03-5324900#16、5353007。

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