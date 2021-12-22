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北台灣最大身心障礙者就業綜合大樓　明年1月啟動服務

▲大樓提供身障朋友完善的就業輔導資源與服務。（圖／新竹市政府提供）

▲大樓提供身障朋友完善的就業輔導資源與服務。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今日宣布，新竹市政府投入超過3億元，打造北台灣最大最完整、竹市首座公立身心障礙者就業綜合大樓， 明年1/11起啟動就業服務 ，建築位於科學園區門口龍山西路上，未來將媒合身障朋友與園區企業就業機會，提供職業訓練、就業輔導等「一條龍」身障朋友就業服務。大樓更設有庇護工場等商場、早療中心、職訓教室、餐廳等，提供身障朋友更完善的就業輔導資源與服務。

林智堅表示，市府致力於實現身心障礙者生產性就業，以身心障礙就業大樓為孵化器，設置就業服務、職訓教室等，邀請喜憨兒基金會等庇護工場、社會企業等進駐，並設有商場、餐廳、小型展演空間等，提供身障朋友友善職場，並與科學園區企業合作，提升身障朋友就業軟實力並發揮就業優勢。

勞工處說明，身障者就業綜合大樓為地下1層、地上6層，1樓為多元商場，並有餐飲業進駐、郵局友善服務窗口和交流場域，提供小型活動辦理、展演場地及假日市集使用，目前已有4個團體單位進駐，分別為喜憨兒、竹夢園庇護工場、郵局等。

勞工處指出，3樓為桃竹苗首座、唯一公設民營兒童早療中心，為早療兒與遲緩兒量身打造400多坪空間，可提供40名學齡前兒童日間照顧、30名國小生課後照顧服務， 將於明年2月底啟用。

2樓由新竹市政府勞工處進駐，備有職業量測器具，提供身障者性向評估、穩定就業的諮商服務，也提供雇主諮詢如何打造友善職場；3樓為早療中心進駐，並整合社會處與教育處資源；4樓為職訓教室，共4間教室，如中餐教室、烘焙教室、資訊教室等， 預計明年上半年啟用 ；5樓仍在招標中，將打造另一友善職業輔導場域，6樓則為機房區。

勞工處補充，身障者就業綜合大樓將與工研院、清華、陽明交大等合作，開創人工智慧應用設備，創造身障者職務再設計賦能平台，提供身障者更友善職場環境，包含未來商店智慧零售、未來智慧科技應用、未來運動科技等，並透過身心障礙者職業重建個案管理，提供個別化服務，連結各項職業重建服務資源，使身心障礙朋友可以在就業的過程中，獲得連續且無接縫之專業服務，克服工作上種種困境。

勞工處指出，竹市目前約3000多位身障職場員工，過去政府就業服務分散不同場域，使用者須跑3、4個機關辦理，因此興建身障者就業綜合大樓，以無障礙環境、社區共容為核心理念，戶外保留大量綠地，並設有廣場、無障礙停車場，提供附近居民休憩活動空間。

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