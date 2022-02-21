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郵局進駐竹市身障就業大樓　提供優質無礙服務

▲龍山西路郵局進駐新竹市身心障礙者就業綜合大樓。（圖／新竹市政府提供）

▲龍山西路郵局進駐新竹市身心障礙者就業綜合大樓。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

龍山西路郵局進駐新竹市身心障礙者就業綜合大樓，今（21）日開幕。新竹市長林智堅表示，此郵局是東區埔頂聯里除新莊外第二座郵局，讓園區附近居民使用更方便；更是中華郵政首座支持庇護工場公益共生的郵局，櫃台全面下降至80公分，方便輪椅族，未來還將設置視障語音提款機，更規劃進用身障者，成為身障者友善服務的模範，也盼善用郵政商業模型量能，培育本市身心障礙庇護工場，成為兼顧商業獲利和公益理念的社會事業。

新竹市副市長沈慧虹今代表出席龍山西路郵局開幕典禮，她表示，消費者與工作者都是平等的，郵局是最可靠的金融機構，市府能和郵局合作，提供市民朋友優質的無障礙服務，已經成功一半了。

此外，勞工處說明，後續將與龍山西路郵局合作推動服務方案，規劃進用身障者職員，以創新模式為社會盡一份心力。

另，新竹郵局已與本市竹夢園－希望工坊合作，目前約有20位庇護員工，將龍山西路郵局做為庇護工場員工實習場域，包括整理貨、清潔、視障按摩服務，未來也規畫讓身障朋友成為郵車隨車服務小天使，讓庇護工場身障朋友發展工作技能。

新竹郵局局長吳順吉說明，龍山西路郵局是全國首座支持庇護工場公益共生的郵局，服務櫃台的大小、高度、提款機與補摺機的高度，都特別考量輪椅族的需求。未來也將設置「視障語音提款機」，透過點字設備、戴耳機配合語音指示操作，視障朋友不需透過他人協助，可自行完成交易項目，減少個資外洩疑慮。近期亦將設置「i郵箱」自動收寄件機，提供24小時全年無休的寄件、取件服務。

搶先體驗的身心障礙者林弘豫表示，這裡的無障礙空間是從路邊到建築物內部櫃台等，全面性的無障礙。他說，很多地方雖然有無障礙坡道，但是常被臨停的汽、機車擋住而無法使用，而這裡的櫃檯低且檯面下留有空間，有利輪椅靠近，未來希望有更多的公共空間都能考量無障礙的需求。

郵局員工黃庭榛本身是肢障者，從民國85年7月進入郵局，從事郵務包裹服務逾25年，她表示工作中難免遇到超出自己能力範圍的狀況，例如較大、較重的包裹交寄，幸好周遭的同事、長官都會主動協助，她有幸在友善職場工作，也以身為郵局員工為榮。

勞工處表示，身就大樓將提供身障者「一條龍」服務，辦理職業訓練、媒合就業、就業後輔導等。另，未來將有庇護工場、社會企業進駐，提供小型活動辦理、展演場地及假日市集使用，並與科學園區廠商合作，共創友善身障者的職場環境，讓身障者從被服務者轉變為服務者、創造者。

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