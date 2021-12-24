竹市重視青年族群公共參與　鼓勵青年共營希望城市

沈慧虹副市長與青年代表合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府昨(23)日於辛志平校長故居召開110年度青年事務委員會議，邀請許政隆滑板教練分享如何催生新竹左岸的滑板公園。新竹市副市長沈慧虹表示，市府重視青年發展，如同辛志平校長重視青年學子的滋養和成長，期望以許教練多元創新職涯及參與公共事務經驗，鼓勵青年熱忱參與，共營希望城市。

沈慧虹表示，市長林智堅重視青年族群的公共參與，盼青年的參與及創意，營造活力希望的城市，市長上任以來積極提供青年發聲的管道，創造對話機會，了解青年關心議題及希望獲得協助項目，從青年們的反饋、提案與建議等，為市府建設注入創新亮點與思維。林智堅市長認為，青年是未來城市產業發展的中堅力量，是推動城市進步的動力。

許政隆教練為發展滑板志業，結合市府資源和熱忱青年朋友，在他的專業協助與參與下，與市府團隊共同打造了全國性滑板賽事的專業場地，並吸引不少國內外滑板高手前往體驗較勁。

許政隆表示，他深刻感受市府團隊對青年意見的重視，鼓勵青年熱情地參與公共事務，在這個城市勇敢實現希望。尤其滑板運動已成為奧運項目之一，可望培養更多年輕好手參加國際賽事，激勵青年勇於挑戰自我。

勞工處表示，第一屆委員會任期2年，自109年起至今共召開11場次會議，討論提案共13案，提案可分為3大類型，主要是運用架設網路平台提升服務、創新職涯與創業培育及大眾運輸及排水系統整治和提升行人友善作為等提案內容。