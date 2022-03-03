俄士兵迷路　烏克蘭人熱茶款待「只是個孩子啊」！視訊見媽秒落淚

Remarkable video circulating on Telegram. Ukrainians gave a captured Russian soldier food and tea and called his mother to tell her he’s ok. He breaks down in tears. Compare the compassion shown here to Putin’s brutality. pic.twitter.com/KtbHad8XLm — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 2, 2022

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭不時傳出有俄軍被俘，網路流傳的一段影片顯示，一名俄羅斯年輕士兵疑似因迷路而投降，被烏克蘭人團團包圍，但村民們不但沒有攻擊他，反而遞上熱茶與糕餅，還借他手機打視訊電話回家，士兵隔著鏡頭與母親相見時，不禁留下眼淚。一旁村民看了心疼地說，「他只是個孩子啊！」

▲被俘的俄羅斯士兵，喝著烏克蘭民眾給的熱茶，還借手機和媽媽視訊到落淚。（圖／翻攝自推特／@ChristopherJM）

綜合《紐約郵報》、《每日郵報》報導，網路上近日傳出一段未經證實影片，其中一名沮喪的俄羅斯士兵棄械投降後，被一群烏克蘭人與一輛民用轎車包圍著，身上穿著厚重衣物，烏克蘭村民遞上一杯還冒著蒸氣的熱茶與幾塊餡餅，有人拍著他的背說些安慰的話，也有人大方出借手機，打視訊電話給這名士兵的母親。

畫面可見，俄國士兵在和媽媽視訊時，雖然沒有說太多話，但他給了媽媽一個飛吻，最後忍不住落淚。拿著手機的女子還對電話那頭保證，他人活得好好的，稍後還會再打電話過去。當地民眾說，這名士兵看上去很年輕，「從外表看來，感覺還只是個孩子。」現場一名烏克蘭男子說，戰爭不是這些年輕人的錯，他們根本不知道為什麼要來這裡，他們用的是舊地圖，才會迷路。

▲俄國被俘士兵哭著打給媽媽。（圖／翻攝自Telegram）

不少網友在推特轉發這則影片，有人在附文中寫道，「俄羅斯士兵們，投降吧，烏克蘭人會餵飽你們的。」幾名網友說，「看到這些了不起的人，沒有失去人性，真是太好了，願上帝保佑他們和這個年輕士兵」、「這令人心碎，但也同時看到人性的希望」。

然而，也有人認為這是烏克蘭軍方故意放出的影片，對俄軍進行心理戰，連日以來，網路上陸續出現許多被俘的俄羅斯士兵的影片，有些軍人哭著和家人通話，有些士兵則說自己被俄國政府騙來前線，事前根本不知道要開戰，結果被當成砲灰，上戰場送死。事後，烏克蘭國防部針對這些「哭著喊媽」的影片表示，歡迎俄羅斯的母親們到基輔來把孩子領回家。