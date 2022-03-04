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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／「旅烏台僑已全撤離」　外交部：僅剩1人無意願離開

▲第三批撤僑專車抵達波蘭。（圖／外交部提供）

▲第三批撤僑專車抵達波蘭。（合成圖／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

烏俄戰爭今（4日）邁入第9天，外交部表示，台北時間3日晚間7時已順利撤離8名國人及其家人，共計21人進入波蘭國境；另外，搭乘撤僑專車或經駐處懇勸自行撤境的國人，總計已達55位，目前除1位住在烏國南部的國人無意願離開外，我國旅居在烏克蘭的僑胞已全數安全撤離。

針對烏克蘭撤僑進度，外交部4日表示，由外交部安排的第三輛撤僑專車，已於台北時間3月3日晚間近7時順利自烏克蘭西邊撤離8名國人及其家人，共計21人順利進入波蘭國境。

「本次撤僑專車共載運21人，除8名國人外，還有國人外籍配偶等13位人士。」外交部說，外交部基於人道救難考量，一視同仁，全數載運至波蘭，並請駐波蘭代表處及外貿協會基輔台貿中心派員前往烏波邊境接應照料。外交部後續也將秉持相同原則，尊重國人的意願及依據其需求，提供返國或前往其他國家的必要協助。

外交部表示，俄羅斯與烏克蘭戰事爆發後，外交部立即訓令駐俄羅斯代表處、駐波蘭代表處、駐斯洛伐克代表處共同合作，並在外貿協會基輔台貿中心的協助下，由我國政府三度安排專車撤離僑胞與國人。

外交部強調，搭乘撤僑專車或經駐處懇勸自行撤境的國人，總計已達55位；目前除有1位住在烏國南部的國人無意願離開外，我國旅居在烏克蘭的僑胞已全數安全撤離。

對於波蘭及斯洛伐克兩國政府給予我國國人入境避難的便利與協助，外交部表達感謝，同時肯定貿協駐基輔台貿中心、旅居烏克蘭的熱心僑胞及我國相關駐外館處人員的辛勞及協力合作，積極聯繫及安排國人離境，確保旅烏國人的人身安全。目前在烏克蘭的撤僑工作已告一段落，後續我國將繼續與國際社會合作，共同推動烏克蘭的人道援助計畫，協助烏國人民早日重建家園。

外交部再次提醒國人目前烏國境戰事仍持續中，呼籲避免前往烏克蘭，同時強烈建議滯留在烏克蘭境內的國人儘速離境，前往安全地區。如果國人遇有緊急危難事宜，請立即主動撥打駐俄羅斯代表處緊急電話+7-969-008-6111；或撥打基輔台貿中心電話：+380-44-537-0982。

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