快訊／烏克蘭南部「歐洲最大核電廠」驚傳起火！　監控畫面曝

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭南部戰線告急，歐洲最大核電廠「札波羅熱」（Zaporozhye）所在的城鎮安赫德（Enerhodar），成為俄軍進攻的焦點。市長歐拉夫（Dmitry Orlov）指出守軍正在外圍和俄軍激戰，同時札波羅熱核電廠設施內傳出失火。





▲監控畫面顯示設施失火。（圖／翻攝推特）

路透社報導，歐拉夫發布貼文指出城鎮守軍正在和俄軍激戰，已經傳出多名傷亡，但他並未透露實際人數多少，他接著指出俄軍持續大量轟炸城內建築物和設施據點，札波羅熱也是其中之一，「札波羅熱核電廠已經起火了」。他說核電廠出事將會對全球造成威脅，但他並未進一步提供細節，影片也已在推特上出現，多個具有公信力的媒體也進行轉發，路透社則表示目前尚未完全核實該項資訊。

根據歐拉夫指出目前安赫德尚未陷落，俄軍被守軍擋在外圍，但猛烈攻勢持續不斷。烏克蘭當局報告顯示，俄軍正在加大進攻力度，並調動大量坦克想要拿下該處核電廠。





