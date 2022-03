快訊／烏克蘭南部「歐洲最大核電廠」驚傳起火！　監控畫面曝

記者張靖榕/綜合外電報導

烏克蘭南部戰線告急,歐洲最大核電廠「札波羅熱」(Zaporozhye)所在的城鎮安赫德(Enerhodar),成為俄軍進攻的焦點。市長歐拉夫(Dmitry Orlov)指出守軍正在外圍和俄軍激戰,同時札波羅熱核電廠設施內傳出失火。

▲監控畫面顯示設施失火。(圖/翻攝推特)

路透社報導,歐拉夫發布貼文指出城鎮守軍正在和俄軍激戰,已經傳出多名傷亡,但他並未透露實際人數多少,他接著指出俄軍持續大量轟炸城內建築物和設施據點,札波羅熱也是其中之一,「札波羅熱核電廠已經起火了」。他說核電廠出事將會對全球造成威脅,但他並未進一步提供細節,影片也已在推特上出現,多個具有公信力的媒體也進行轉發,路透社則表示目前尚未完全核實該項資訊。

根據歐拉夫指出目前安赫德尚未陷落,俄軍被守軍擋在外圍,但猛烈攻勢持續不斷。烏克蘭當局報告顯示,俄軍正在加大進攻力度,並調動大量坦克想要拿下該處核電廠。







As a result of the shelling at the #Zaporozhye nuclear power plant, a fire started. The exact location of the fire is being specified. CCTV cameras at the plant show flames and smoke. pic.twitter.com/XoN2TzAVJu