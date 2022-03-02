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快檢查！熊好券500萬筆交易出爐　11名幸運兒可獲「3000元加碼禮券」

▲▼柯文哲出席台北熊好券線上公開抽籤記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席台北熊好券線上公開抽籤記者會。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北於2021年底至今推出的「熊好券」加碼活動，原本只進行2波抽獎名單，但1日又將第2波未使用完畢的「熊好券」回收利用，並且再度抽出逾10萬名幸運兒，可於3月1日至3月31日使用。台北市政府2日表示，第500萬筆交易於2月27日晚間10時38分出現在西門町，只要是該時段完成交易的11名幸運兒，都可於3日拿到3000元加碼禮券。

台北市政府2日表示，「熊好券」第500萬筆交易已於2月27日晚上8時38分51秒出現在西門町，本次於晚上8時38分46秒至晚上8時39分00秒間完成交易的11位幸運兒，可於3日中午前收到由台北通系統自動派發價值3000元的「大滿貫」加碼禮票券，使用期限可至2022年3月31日止。

▲▼熊好券第500萬筆交易名單。（圖／台北市政府提供）

▲熊好券第500萬筆交易名單，上述11名幸運兒可獲得3000元加碼禮券。（圖／台北市政府提供）

台北市政府秘書長陳志銘說，北市府發行熊好券，經過2波活動，累積消費張數已衝破500萬張，整體執行率高達92.87％，1日更以感恩回饋的方式推出第3波熊好券，民眾只要於第1波、第2波曾經抽中該種票券、且「所有得到」的該種票券均使用完畢，身分證末碼又與第3波票券的中獎號碼相同者，即可再次獲得該種票券。

陳志銘說，因「熊好券」未使用票券所剩有限，所以第3波必須同時符合「曾抽中過該券」、「該券有全數使用完畢」和「身分證尾碼為該券幸運號碼」等3個條件，即可自動再次獲得該券的機會。

北市府1日已透過線上抽籤系統抽出第3波「熊好券」幸運號碼，住宿券中獎號碼為「0」；饗購券中獎號碼為「7」；藝文券中獎號碼為「1」；市集券中獎號碼為「5」；運動券中獎號碼為「4」。

第3波熊好券中獎票券為住宿券1張（面額1000元）、饗購券、藝文券、市集券、運動券分別為2、3、4、5張（面額100元），系統已自動派送票券至中獎民眾的台北通APP票夾。第3波熊好券同樣是「期間限定」，自3月1日起至3月31日截止，可在台北市境內各熊好店家消費，請中獎民眾把握最後消費時間。

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