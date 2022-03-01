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1.3％機率！北市搶人大作戰　今年結婚可抽3獎「爽抱20萬元回家」

▲▼黃珊珊、KID林柏昇出席「2022台北千萬要結婚 結婚送千萬」記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃珊珊、KID林柏昇出席「2022台北千萬要結婚 結婚送千萬」記者會。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市人口外移嚴重，截至今年1月31日只剩下251萬4425人，台北市民政局預估，恐在5、6月跌破250萬，且依照每個月減少5000至1萬人的速度，或許跌破250萬大關的速度還會超前。台北市副市長黃珊珊1日直言，為了「搶人大作戰」，因此推出今年在台北市辦理登記，且戶籍都在台北市者可參加3種抽獎，最大獎達20萬元。

台北市副市長黃珊珊、藝人KID林柏昇於1日在台北市政府舉辦「2022台北結婚抽大獎」活動，黃珊珊致詞時表示，由於台北市人口持續下降，依照2021年結婚統計數據，全年度結婚對數共1萬1313對，每個月平均不到1000對，所以有了「搶人大作戰」計畫，第一部曲是「先結婚」，第二部曲是「提高生育獎勵金」，第三部曲則是「居住正義」。

▲▼黃珊珊、KID林柏昇出席「2022台北千萬要結婚 結婚送千萬」記者會。（圖／記者周宸亘攝）

黃珊珊說明，為了鼓勵適婚的市民結婚，台北市民政局推出「千萬要結婚」抽獎活動，只要在今年1月1日起至12月31日止，在台北市辦理結婚登記，且雙方均設籍在台北市的新人，就可以參加抽獎，總獎金高達1000萬元，共計將抽出150名幸運新人。

關於「千萬要結婚」抽獎，分別採月抽、季抽、年度加碼抽，月抽是指每個月從新人中個別抽10人，每名結婚獎金5萬元，一整年估計120名；季抽則是每季抽5人，可獲得10萬元，一整年估計20名；年度大獎加碼抽則提供10個機會，每人可獲得20萬元獎金。每個人最多可以有6次機會，換算下來約有1.3％的中獎機會，第一次月抽則預計在3月10日出爐。

▲▼黃珊珊、KID林柏昇出席「2022台北千萬要結婚 結婚送千萬」記者會。（圖／記者周宸亘攝）

被問到有無可能「假結婚」？黃珊珊回應，結婚後1年戶籍都得在台北市，若當月沒抽中、下個月之前離婚的話，下個月就喪失抽獎機會，且「配偶欄是非常神聖的。」而KID則認為，外界不會對愛情開玩笑，沒感情的話，沒辦法在身分證留下對方的名字。

【2022台北千萬要結婚活動辦法】

活動期間：2022年1月1日起至12月31日止。
活動資格：在台北市辦理結婚登記新人，且雙方均設籍在台北市，抽獎單位以「個人」，非以配偶1組為單位；主辦單位依照戶役政系統資料核對符合資格抽獎名單後，即自動進行抽獎，無須報名。

獎項3大類：

月抽5萬元：從每個月結婚新人中個別抽出10名，全年度共計120名，每名結婚獎金5萬元。

季抽10萬元：從每季新人中抽5名，全年度共計20名，每名結婚獎金10萬元；若當季未中獎，則可參加下一季的抽獎；若已抽中月抽，則無法參與季抽。

年度大獎加碼抽20萬：年度大獎抽10名，每名結婚獎金20萬元；倘若抽中月抽、季抽者，則無法參與年度大獎。

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