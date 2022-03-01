「酒駕零容忍」標準放寬　民眾黨：初犯、滿10年者可例外

▲民眾黨秘書長謝立功。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨日前因為提名酒駕前科的議員參選人，鬧得沸沸揚揚。本計畫要「酒駕零容忍」，但卻被網紅「四叉貓」劉宇爆料，提名辦法修改成「酒駕1次可容忍，超過10年可提名」，酸「解套參選好棒棒」。民眾黨秘書長謝立功1日表示，未涉及公共危險罪標準，也未拒測、初犯，滿10年條件下可以例外。

民眾黨曾在2月11日公告禁酒駕條款，明定有酒駕行為者不予提名，提名後發現酒駕者，民眾黨得逕為撤銷提名；酒駕行為包括駕駛任何交通工具，無論屬刑事或行政不法，包括但不限於遭行政裁罰、刑事處罰、緩起訴或緩刑者。

禁酒駕條款明定，被提名人因酒駕行為而拒測者亦得撤銷提名；若在國外地區酒駕，經當地行政或司法機關認定後亦同。相關辦法在2月16日的民眾黨中央委員會通過。

面對酒駕提名辦法被爆料修改成「酒駕1次可容忍，超過10年可提名」，秘書長謝立功說，民眾黨依然採用高標準看待酒駕議題，中央委員會今天通過相關版本，對提名辦法第4條適度修正，增列酒駕不得提名的原則及例外規定。

謝立功表示，若黨員未涉刑責、未達公共危險罪、未拒測，且初犯超過10年，這樣的條件下可例外接受提名。謝立功強調，酒駕零容忍是態度，原則仍是不希望酒駕行為，但考量更生人概念，若受到行政裁罰等於被處罰過。