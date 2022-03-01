民眾黨公布新人事　延攬資深媒體人入團隊

▲民眾黨新人事發布。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨1日公布黨內新人事案，延攬2名媒體界人才，前中天主播許甫出任文宣創意部主任，前鳳凰衛視記者盧冠妃則擔任國家治理學院副主任；另外，發言人蔡峻維出任立院黨團副主任兼文宣創意部副主任。

此次人事案最受關注的，就是許甫，其妻子正是台北市政府顧問兼發言人的陳智菡。許甫笑說，前任文宣部主任是「小牛」柯昱安，在文宣、空戰的表現大家有目共賭，「他是小牛我就做牛做馬，叫我牛或馬都可以」，會盡量學習把這塊做好。

許甫表示，民眾黨以台灣為名、以民眾為本，自己的工作就是將理念、政策行銷出去，過去在媒體圈主持政論節目，也採訪過國土濫墾、露營法規和缺電等議題，卻沒有真正參與政治事務，也沒有加入其他政黨，因此沒有任何框架或包袱，轉戰政治圈後，得以參與形成共識、制定政策進而改變社會，未來將持續學習。

國家治理學院副主任盧冠妃表示，過去在媒體業服務10多年，主跑台北市政府，在柯文哲市長邀請下來到民眾黨，柯文哲市長一見面就問「妳跟我有什麼仇」，但柯文哲市長也說過「政治上沒有永遠的敵人」，蔡壁如委員主張「用人唯才」，在與兩人面談之後，便勇於挑戰這個機會。

文宣創意部副主任蔡峻維指出，接任立院黨團副主任後，將持續在立法院協助立委，透過影音和圖文形式，深化「最強在野」的形象，並持續備戰縣市長、議員等選務工作、議題攻防，讓更多人了解民眾黨的理念，進而轉化為支持的力量。當今社會是「空戰為王」的時代，媒體人具備行銷、主持、影音傳播及新聞經驗，成為民眾黨重要即戰力。