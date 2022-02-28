二二八中樞紀念儀式移師基隆　林右昌：當年由此開始進行屠殺

▲基隆市長林右昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／基隆報導

今年是228事件75週年，中樞紀念儀式移師基隆市民廣場舉辦，基隆市長林右昌表示，二二八事件不是一天的事情，而是延續一段蠻長的時間，並且在各個縣市的不同時間、不同地點所發生的事件，當時軍隊就是從基隆港上岸開始進行屠殺，因此在基隆舉行中樞紀念儀式有特殊的意義。

林右昌與總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、內政部長徐國勇、文化部長李永得等人28日上午出席「二二八事件75週年中樞紀念儀式」，今年的儀式主題為「有心無懼，河畔風起」，並由蔡英文向228英靈獻花，以及頒發回復名譽證書。

林右昌致詞時表示，今天是二二八事件75週年的中樞紀念儀式，也是第一次移師基隆舉辦，所在的場地是一個人工加蓋的平台，現在稱之為市民廣場，在人工平台的下方是田寮河，右手邊現在看起來是一個非常新穎的東岸商場，但其實也是填出來的，以前是基隆港的一部分。

林右昌指出，二二八事件不是一天的事情，而是延續一段蠻長的時間，並且在各個縣市的不同時間、不同地點所發生的事件，基隆市的二二八紀念儀式都安排在3月8日，這是在他擔任基隆市長之後，回應地方二二八罹難者家屬的要求，把原本市政府的紀念儀式從2月28日移到3月8日。

林右昌說明，因為那天是軍隊從基隆港上岸，開始進行屠殺以及相關行動的日子，所以為了還原史實，基隆市政府將紀念儀式改訂在3月8日。

林右昌還原，當年基隆在3月8日之後首當其衝，根據很多地方的耆老、罹難者家屬遺眷的口述，當時基隆港血流成河，很多受難民眾被鐵絲穿著手掌、推入基隆港，這些歷史的慘劇，透過耆老的口述一直傳承下來。

不過，林右昌也說，在他這個年紀，在學校的課本裡面，根本不可能看到歷史的真實內容，自己是一直到唸大學時，才有機會接收到相關的資訊，「對於我未來會參與政治、推動台灣民主，或者加入台端民主的行動，我想有著很大的影響」。

林右昌指出，因為所有前輩的努力，以及很多二二八家屬遺眷的不斷爭取，現在二二八在台灣已經不是禁忌，孩子們已經能夠很正當、很公開、很正常地在書本裡面閱讀、理解這段歷史，也成為大家認清台灣前途未來很重要的一步。

林右昌認為，二二八75週年的中樞紀念儀式在基隆舉行，當中有特殊的意義，也感謝二二八基金會選擇在基隆舉辦儀式，相信對所有二二八的罹難者家屬，特別是對於基隆二二八罹難者的家屬，更具有深遠的意義。