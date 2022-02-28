單戀偏鄉女教師！6寶爸2度闖宿舍　破壞鐵網監視器下場曝

▲6寶爸持鉗闖宿舍破壞鐵網監視器，單戀女教師「找聊天」毀形象觸2罪。（圖／示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

新北一名撫養6名子女的胡姓男子，平時在平溪地區撿拾廢棄天燈支架貼補家用，因接送孩子結識來偏鄉服務的劉姓女教師，愛慕之情溢於言表，劉女頗感不適，除迴避與他見面，並在宿舍架設防盜鐵絲及監視器，沒想到胡男竟持老虎鉗剪斷防盜鐵絲2度入侵宿舍，破壞監視器。基隆簡易法庭近日審結，認定胡男觸犯毀損他人物品等2罪，各處2月徒刑，應併執行4月，得易科罰金。

據調查，40多歲的胡男的愛慕讓劉女感覺極不舒服，迴避與他見面，也因胡男在平溪地撿拾天燈支架區，對當地環境非常了解，而擔心胡男侵犯，故在宿舍周邊架設防盜鐵絲及監視器，保護自身安全。

沒想到，胡男在2021年10月10日國慶日當天晚間6點多左右，為了見劉老師，竟持老虎鉗前往劉女的職員宿舍，翻牆入侵並剪斷宿舍防盜鐵絲，時隔11天（10月21日）後，晚間6點左右，胡男難耐思念，再次闖進宿舍，發現裝設監視器，便徒手破壞，當下劉女的手機即時收到防盜警示，經報警循線逮捕胡男。

受害劉姓女教師從南部到新北偏鄉，照顧學童不遺餘力，曾獲市長表揚；而胡姓男子則因回收天燈支架撫養6名子女，以艱苦養家好爸爸形象一度登上媒體，沒想到胡男對女教師產生好感後，無法自制，不斷騷擾並入侵劉女宿舍。

胡男到案後坦承犯行，因為想找女老師「聊天」，2次入侵學校職員宿舍，因此剪斷防盜鐵絲及破壞監視器，並非要進屋竊盜，檢方以胡男觸犯毀棄損壞及侵入住宅等罪將他起訴。

簡易庭法官審理後認為，胡男2次犯案認定為1次行為，但觸犯侵入住宅與毀損他人物品罪，競合後應以較重的毀損他人物品罪處刑；因此分別判胡男2個月徒刑，應併執行4月，得易科罰金12萬元。

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