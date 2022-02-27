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基隆一氧化碳中毒3昏倒　夫6小時後甦醒驚見「妻沉浴缸」送醫不治

▲基隆民宅一氧化碳中毒3昏倒 夫6hr後甦醒驚見妻沉浴缸送醫不治　。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆民宅一氧化碳中毒3昏倒，夫6小時後甦醒驚見妻沉浴缸，送醫不治。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂區驚傳一氧化碳中毒奪命事件！趙姓男子26日凌晨在住處洗完澡後入房睡覺，趙男妻子醒來突然感頭暈、想吐，趙男扶妻子到浴室浴缸泡澡，趙男走出浴室卻暈倒在客廳，直到上午10點左右甦醒，走進赫見妻子身體沉入滿水浴缸內，趙的妹妹也昏迷在床上，趕緊報警將人送往基隆長庚醫院急救，妻子經搶救仍不治。

據了解，34歲趙姓男子與同齡林姓妻子住在基隆市安樂區一棟4樓民宅，趙男妹妹也搬來同住；趙姓夫婦26日凌晨返家，趙男洗完澡後準備就寢，清晨4點左右，趙男妻子突感頭暈、想吐，趙男扶妻子到浴室泡熱水澡。沒想到，趙男才走出浴室後，卻昏倒在客廳。直到他上午10點左右甦醒，起身到浴室查看，赫見妻子身體已沉入滿水浴缸內，趕緊報警救人。

轄區警方獲報趕抵，隨即聯繫救護車到場，將趙妻送往基隆長庚醫院急救，隨後發現趙男的妹妹也昏迷在床上，一同送醫急救。消防人員隨後趕抵，在趙家測出一氧化碳濃度超標；趙妻送醫後疑因吸入一氧化碳中毒不治，趙男的妹妹經醫院急救幸運獲救。

警方事後回到現場勘驗趙家住處發現，熱水器裝在密閉式陽台內，僅留有一扇窗小縫隙通風，才會導致瓦斯燃燒不完全，一氧化碳飄進屋內釀悲劇。

警方報請檢察官相驗，檢方為求慎重，抽取趙妻血液檢測一氧化碳濃度，以釐清是一氧化碳中毒還是溺水致死。

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