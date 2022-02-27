連刀柄都沒入！男3刀砍死同事辯：酒醉誤事　法官打臉重判15年

記者林冠吟／基隆報導

基隆一名洪姓男子和顏姓男子2人互為工程行同事，不過2人素來不睦，未料去年9月，洪男和顏男2人在宿舍爆發口角衝突，洪男因此心生不滿，竟從便利商店購買水果刀後，朝顏男猛砍3刀，導致顏男最終傷重不治。基隆地院審理後，依殺人罪判處洪男有期徒刑15年。

▲洪男刺殺同事後將兇刀丟棄後，還返回宿舍收拾行李，但仍被警方逮捕。（圖／記者郭世賢翻攝）



判決書指出，洪男和顏男2人儘管同為工程行同事，但平時相處不睦，多有爭吵。去年9月1日晚間6時許，2人再度在宿舍爆發口角衝突，洪男氣急之下，竟衝進便利商店購買水果刀，朝顏男的左右兩肩、後背等處猛砍3刀，待顏男不支倒地後，洪男見狀急忙將水果刀棄置在附近水溝，之後神色自若地返回宿舍打包行李。不過逃亡僅2個小時，就被警方循線逮到。

▲洪男刺殺同事後散步逃亡畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）



顏男因胸主動脈破裂出血、左側胸腔大量血胸、左肺扁塌等傷勢傷重不治。檢警事後對顏男進行解剖後發現，顏男身上有2處致命傷，幾乎貫穿整個胸腔，傷口深度約14公分長，對比水果刀刀刃長約9公分，且傷口周圍均有半圓形挫傷印痕，研判水果刀已完全沒入而碰觸到刀柄以至於形成特殊模式之傷口。

庭審時，洪男向法官辯稱，自己並無任何殺人犯行，是因為遭顏男恐嚇，他酒後一時氣憤才去買刀，想要教訓顏男，強調他只是想傷害對方，不知道顏男會因此死掉。洪男的辯護律師也表示，是顏男揚言要找人教訓洪男，洪男無奈之下才持刀刺向顏男，其主觀上僅有給顏男教訓，並無膽識懷抱殺人之犯意，且洪男酒後和顏男發生衝突，洪男乃因服用大量酒精而判斷能力顯著降低，一時失慮才犯下犯行等語。

▲洪男被逮後向法官辯稱無殺人犯意，是因為酒醉一時失慮而犯下罪刑。（圖／記者郭世賢翻攝）



庭審時，顏母向法官哭訴，兒子死狀悽慘，整個毯子都是血，刀柄僅9公分，但傷口卻深達10幾公分，痛斥洪男手段殘忍，請求法官斷洪男重判無期徒刑或極刑。

基隆地院勘驗相關證據後發現，洪男買刀時還可和店員正常對答，就連在行兇當下，也都沒有出現搖頭晃腦、行向歪斜等酒醉情形，還知道要丟棄兇器，並走回宿舍收拾行李，不採信洪男的辯詞。

法官指出，審酌洪男僅因細故，就刺殺顏男致死，剝奪顏男生命權，造成顏男家屬難以撫平的哀痛，更嚴重影響社會治安，其下手猛烈，力道大到使水果刀全部沒入顏男的身體中，其犯後更僅承認有傷害犯行，並無殺人之犯意，其事後雖與顏母達成和解，至今卻未給付任何賠償金費用，依殺人罪之最高刑度，重判洪男有期徒刑15年，全案仍可上訴。