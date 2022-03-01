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台南私校高二生對老師譙三字經　校方約談師生釐清

▲台南市1所私校高職部1名高二生，疑因抬餐桶問題與老師爆發口角衝突，當眾以三字經辱罵老師，影片被同學拍網上傳。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

▲台南市1所私校高職部1名高二生，疑因抬餐桶問題與老師爆發口角衝突，當眾以三字經辱罵老師，影片被同學拍網上傳。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

記者林悅／台南報導

台南市1所私校高職部1名高二生，疑因抬餐桶問題與老師爆發口角衝突，當眾以三字經辱罵老師，恰逢教官巡堂經過，將該名高二生帶回教官室訓斥，一旁的同學認為好玩，以手機拍攝並將影片上傳網路，校方1日約談老師及這名高二生進一步釐清。

影片中老師坐在教室講桌前，對著1位學生大聲咆哮，而那位學生也不甘示弱，兩人一來一往，愈吵愈大聲，最後那位學生竟拍桌對老師譙三字經辱罵，這時教官走進教室，喝止那位學生，教官：「過來！過來！徹幹譙，有什麼事不能好好講，徹幹譙，那位學生則大聲回說「我的問題？我的問題？好好對老師講，他不聽」。

▲台南市1所私校高職部1名高二生，疑因抬餐桶問題與老師爆發口角衝突，當眾以三字經辱罵老師，影片被同學拍網上傳。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

對此，校方回應，2月25日下午12時50分，電機科二年級學生用完營養午餐，依照學校作息時間表，應於12時35分前將廚餘餐桶抬回餐桶集中處處理，但電機科二年級的餐桌上尚餘1餐桶，王姓老師見狀，急忙叫抬餐桶的學生將餐桶抬回。

但當日抬餐桶的學生認為，自己已將自己應負責的餐桶抬回，所剩的那1桶是其他同學的責任，而當日該同學請假回家，並未交代其他人協助代理，因此其他抬餐桶的同學不願意協助將該餐桶抬回，但王姓老師認為當日抬餐桶工作是該5位同學共同的責任，即使有1人請假，其他人也應協助完成。

▲台南市1所私校高職部1名高二生，疑因抬餐桶問題與老師爆發口角衝突，當眾以三字經辱罵老師，影片被同學拍網上傳。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

王姓老師要處罰這些同學，學生則認為自己已完成份內工作，且另名同學並未請求代理，不應受罰，而與王姓老師理論，雙方引發口角衝突，該名學生當眾以三字經辱罵王姓老師，恰逢教官巡堂經過，發現此狀況將學生帶回教官室，一旁學生因好玩以手機拍攝並將影片上傳至網路。

校方於3月1日上午約談王姓老師釐清案情，並協助老師提升班級控管能力及與學生的溝通能力；此外，也約談辱罵老師的學生釐清案情，並輔導學生告知情緒管理失當之後果及影響。另外，校方也約談拍攝影片學生，輔導並告知影片隨意上傳的嚴重性及相關責任。

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