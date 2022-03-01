台東饒慶鈴縣長率隊來訪南市議會　郭信良議長熱情接待以水舞迎賓

▲台東縣長饒慶鈴率縣府團隊至台南市觀摩參訪，下午前往台南市議會，受到郭信良議長等人熱情接待。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台東縣長饒慶鈴率縣府團隊，2月28日到3月2日至台南市觀摩參訪，1日下午前往台南市議會，受到郭信良議長與市議員李中岑、盧崑福、Ingay Tali、郭鴻儀、許又仁等議員及市議會人員熱情歡迎，郭議長不僅引領饒縣長參觀議長盃蘭花大展，欣賞難得一見精品蘭花，還安排雷射燈光水舞秀迎賓，展現台南人的熱情。

郭信良議長指出，2021年12月初台南市議會辦理國內經建考察，首站就是前往台東縣議會及縣府，在縣府，饒慶鈴縣長細心安排，讓台南市議員們聽取台東焚化爐相關簡報，那時他邀請饒縣長來一場台南之行，為人爽朗的饒縣長在今日依約前來，很讓人高興。

對於台東縣政府此次在台南的參訪行程以「走讀百年古都」為主題，郭信良議長表示，台南市有豐富的各個面向，文化歷史的蘊藏是其中之一，同時台南和台東一樣，是可以上山下海、看日出日落、泡溫泉，而且農特產豐富的好地方，歡迎饒縣長下次再來考察其他項目。

郭信良議長也向饒縣長介紹台南市議會，郭信良表示議會不僅做好環境綠美化，吸引暗光鳥、喜鵲築巢；還舉辦燈會、重陽敬老等親民活動，讓民眾感受到議會不再是嚴肅、遙不可及的機關。另外，配合建築物亮化，市議會更推出夜間雷射燈光水舞秀，及全國最高、達40米的立體噴泉，成為台南觀光新亮點。