　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東X台南雙城交流　台南分享古都城市治理經驗

▲台南市長黃偉哲率行政團隊，迎接台東縣政府縣外觀摩高階團隊，並與台東縣長饒慶鈴互動交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲率行政團隊，迎接台東縣政府縣外觀摩高階團隊，並與台東縣長饒慶鈴互動交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲率行政團隊，迎接台東縣政府縣外觀摩高階團隊，1日召開「台東X台南雙城市政交流會議」， 台南就智慧城市、海綿城市等主題分享城市治理經驗，展現台南身為台灣第一個城市，以城市自身特色為基礎，因應新數位時代發展浪潮，推動台南成為新一代國際智慧城市的經驗。

▲台南市長黃偉哲率行政團隊，迎接台東縣政府縣外觀摩高階團隊，並與台東縣長饒慶鈴互動交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲認為，城市治理應融合城市本身的特色、優勢及限制，再從中找到合適的推動策略，透過全方位智慧交通中心及智慧防汛雲端平台，都展現台南對智慧科技的重視及城市治理的落實，面對城市問題具備預警應變的能力。同時一個城市應兼具多種面貌，發展多元與豐富的城市面貌，能讓城市更有活力與韌性。台南是文化古都，也是觀光城市，更秉持開放城市的視野，持續引進創新科技元素及開放應用實證場域，也希望未來在智慧城市發展的路上，能與台東縣政府有更多的交流與合作的機會。

▲台南市長黃偉哲率行政團隊，迎接台東縣政府縣外觀摩高階團隊，並與台東縣長饒慶鈴互動交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣幅員廣闊且有2個離島（綠島及蘭嶼），面臨偏鄉人口老化嚴重、低收入戶比例最高及數位弱勢族群比例偏高等因素，近年來縣府克服各種限制，秉持「數位台東 無限可能」的推動理念，營造優美的城鄉生活環境，致力多元應用的智慧城市，期望透過此次造訪台南進行城市觀摩交流活動，能汲取台南城市治理的經驗，在現有的基礎上，打造專屬於台東的智慧城市。

研考會戴偉峻主委也指出，1日與台東縣政府交流內容包括全國第一支無人機隊、智慧防汛、智慧交通及海綿城市等議題。台南以人為本的智慧交通發展近3年獲獎不斷，近期則積極導入AI辨識技術應用有效降低舊城區假日壅塞情形，此外智慧防汛網實現物聯網監測水情亦曾獲國際大獎肯定，展現台南面對極端氣候的挑戰，以科技創新解決城市問題之智慧城市發展策略。

▲台南市長黃偉哲率行政團隊，迎接台東縣政府縣外觀摩高階團隊，並與台東縣長饒慶鈴互動交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，台東縣政府也將安排前往參訪台南市立圖書館總館、台南美術館二館、河樂廣場及西竹圍之丘文創園區等近期新興、全國知名且受歡迎的公共建設，相信台南城市治理的優秀經驗，能讓台東縣政府團隊收穫滿滿、滿載而歸。

►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
贈烏克蘭27噸物資　網見1細節卻尷尬「台灣虧大了」
文山區血腥情殺！女巷口埋伏已婚男「砍到命危」　妻崩潰痛哭
快訊／俄軍空襲烏克蘭第2大城政府總部！　震撼影片曝光
烏國用TB2無人機「轟炸俄軍」　台灣關鍵機種將問世
海量酒店妹突斷片！　遭迷姦慘淪3P女主
國軍三階段作戰曝光　今發「民眾求生避難手冊」
普丁罕見暴怒！戰況膠著　美情報：可能加強攻擊火力

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東X台南雙城交流　台南分享古都城市治理經驗

監督不周！台中幼兒園集體虐嬰連環爆　社會局長4高官自請處分

台南污水接管戶數歷年最高　再生水供科技產業吸引投資！

228連假執法不鬆懈　學甲警取締酒駕勤務查獲毒品

太萌了！竊取兒童搖擺機　竊賊自不量力累得搬不動被逮

228連假強力取締酒駕大執法　南警取締140件移送108件

疑管線鏽蝕！冷凍廠氨水洩漏臭氣沖天　高市將開罰10萬-500萬

台南特色遊戲場典範　港濱公園工程遊戲場域設施漸趨完善

最後一夜！破萬人再湧太原夜市　攤商「比過年還誇張」

議員發起下載「反普丁、反戰爭」標語　吳音寧加入力挺

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

24小時爆改車子→露營車宿　胡子買不到零件自己動手DIY

高雄輕軌又被撞！　車頭飾板毀損「要價破百萬」

粗心女到維修中心換保護貼　看錯桌子！手機撲通進魚缸

《魷魚遊戲》李政宰.鄭好娟美國奪視帝后　「激動到說不出話」..她樂喊：我要吃泡麵！

台東X台南雙城交流　台南分享古都城市治理經驗

監督不周！台中幼兒園集體虐嬰連環爆　社會局長4高官自請處分

台南污水接管戶數歷年最高　再生水供科技產業吸引投資！

228連假執法不鬆懈　學甲警取締酒駕勤務查獲毒品

太萌了！竊取兒童搖擺機　竊賊自不量力累得搬不動被逮

228連假強力取締酒駕大執法　南警取締140件移送108件

疑管線鏽蝕！冷凍廠氨水洩漏臭氣沖天　高市將開罰10萬-500萬

台南特色遊戲場典範　港濱公園工程遊戲場域設施漸趨完善

最後一夜！破萬人再湧太原夜市　攤商「比過年還誇張」

議員發起下載「反普丁、反戰爭」標語　吳音寧加入力挺

工程進度卡關　U23棒球賽恐無法在大巨蛋開打

中華男籃全面換血　籃協：未來以年輕球員為主軸

咖啡廳驚見長輩「超狂陪吃夥伴」搬上桌！吳怡霈坐隔壁服了：好威

蔡其昌發起集資援助烏克蘭難民　跨黨派22名立委響應捐一日所得

徵兵呼聲持續上升！　邱國正：募兵制起碼4年以上　戰力絕對勝以往

中鋼現金殖利率8％！外資看好獲利穩健　喊目標價52元

中油鳳山2群聚危機解除！　陳其邁曝免戴口罩「9時機」今起鬆綁

全台首間「希爾頓渡假酒店」在礁溪！有最高屋頂裸湯、180度全景房

謝英士／森林碳匯的深層意義與「碳權」的正解

法院女事務官與女書記官遭3度襲臀！色男狡辯「沒錄到」判半年

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

地方熱門新聞

最後一夜！破萬人再湧太原夜市　攤商：比過年還誇張

高雄SKM Park電梯受困！11人卡半空嚇壞

議員發起下載「反普丁、反戰爭」標語　吳音寧加入力挺

幼兒園集體虐嬰　台中社會局4高官自請處分

太萌了！竊取兒童搖擺機

高雄冷凍廠氨水洩漏飄異味　環保局將開罰

台南228新增1例20581陰轉陽

港濱公園工程遊戲場域設施漸完善

228連假強力取締酒駕大執法

台灣燈會驚現「烏克蘭國旗色」　藍黃光束照耀高雄夜空

幼兒園衍生3家庭確診　桃園擴大採檢

台南污水接管戶數歷年最高

模板倉庫傍晚大火　堆積易燃物燒塌鐵皮廠房

學甲警取締酒駕勤務查獲毒品

更多熱門

相關新聞

龍崎182線今年首死車禍　19歲男大生自摔亡

龍崎182線今年首死車禍　19歲男大生自摔亡

台南182縣道龍崎段由於道路彎道多、路幅寬廣，是聞名於機車、重機騎士間飆速炫技的熱門地點，但也因此車禍事故頻傳，昨228連假的最後一天更發生今年以來該處首起死亡事故，一名19歲黃姓男大生疑似車速過快、過彎失控自摔噴飛，緊急送醫仍宣告不治。

台南污水接管戶數歷年最高

台南污水接管戶數歷年最高

港濱公園工程遊戲場域設施漸完善

港濱公園工程遊戲場域設施漸完善

台南交通局、警察局維護連假交通順暢

台南交通局、警察局維護連假交通順暢

台南228新增1例20581陰轉陽

台南228新增1例20581陰轉陽

關鍵字：

台東台南雙城交流

讀者迴響

熱門新聞

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

談判剛結束！基輔巨大爆炸、警笛狂響

瑞士將制裁俄羅斯　凍結普丁資產

明變天降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

登SAG視后遇外媒無禮提問！鄭好娟霸氣回應

莉婭認了小三上位成正宮！

歐盟覺醒團結抗俄！歐官員曝關鍵轉捩點

快看車牌！對中3數字玩樂園只要299元

陸外交部：台灣不關日本的事

今起口罩令放寬「7場合免戴」　6大鬆綁措施一次看　

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

俄軍被俘疑遭「脫褲懶」綁電桿

俄軍狂轟烏第2大城　死屍遍地畫面曝

烏克蘭媒體：俄烏談判已經結束

烏克蘭慘了！俄軍集結車隊「綿延64公里」

更多

最夯影音

更多
被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死
烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面