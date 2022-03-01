台東X台南雙城交流　台南分享古都城市治理經驗

▲台南市長黃偉哲率行政團隊，迎接台東縣政府縣外觀摩高階團隊，並與台東縣長饒慶鈴互動交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲率行政團隊，迎接台東縣政府縣外觀摩高階團隊，1日召開「台東X台南雙城市政交流會議」， 台南就智慧城市、海綿城市等主題分享城市治理經驗，展現台南身為台灣第一個城市，以城市自身特色為基礎，因應新數位時代發展浪潮，推動台南成為新一代國際智慧城市的經驗。

台南市長黃偉哲認為，城市治理應融合城市本身的特色、優勢及限制，再從中找到合適的推動策略，透過全方位智慧交通中心及智慧防汛雲端平台，都展現台南對智慧科技的重視及城市治理的落實，面對城市問題具備預警應變的能力。同時一個城市應兼具多種面貌，發展多元與豐富的城市面貌，能讓城市更有活力與韌性。台南是文化古都，也是觀光城市，更秉持開放城市的視野，持續引進創新科技元素及開放應用實證場域，也希望未來在智慧城市發展的路上，能與台東縣政府有更多的交流與合作的機會。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣幅員廣闊且有2個離島（綠島及蘭嶼），面臨偏鄉人口老化嚴重、低收入戶比例最高及數位弱勢族群比例偏高等因素，近年來縣府克服各種限制，秉持「數位台東 無限可能」的推動理念，營造優美的城鄉生活環境，致力多元應用的智慧城市，期望透過此次造訪台南進行城市觀摩交流活動，能汲取台南城市治理的經驗，在現有的基礎上，打造專屬於台東的智慧城市。

研考會戴偉峻主委也指出，1日與台東縣政府交流內容包括全國第一支無人機隊、智慧防汛、智慧交通及海綿城市等議題。台南以人為本的智慧交通發展近3年獲獎不斷，近期則積極導入AI辨識技術應用有效降低舊城區假日壅塞情形，此外智慧防汛網實現物聯網監測水情亦曾獲國際大獎肯定，展現台南面對極端氣候的挑戰，以科技創新解決城市問題之智慧城市發展策略。

此外，台東縣政府也將安排前往參訪台南市立圖書館總館、台南美術館二館、河樂廣場及西竹圍之丘文創園區等近期新興、全國知名且受歡迎的公共建設，相信台南城市治理的優秀經驗，能讓台東縣政府團隊收穫滿滿、滿載而歸。