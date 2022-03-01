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龍崎182線今年首死車禍！19歲男大生228自摔噴飛　送醫不治

記者林悅、蔡怡萍／台南報導

台南182縣道龍崎段由於道路彎道多、路幅寬廣，是聞名於機車、重機騎士間飆速炫技的熱門地點，但也因此車禍事故頻傳，228連假的最後一天更發生今年以來該處首起死亡事故，一名19歲黃姓男大生疑似車速過快、過彎失控自摔噴飛，緊急送醫仍宣告不治。

▲▼台南182騎士過彎失速自摔亡。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南182縣道19歲騎士過彎自摔亡，也是今年該路段首起死亡車禍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲▼台南182騎士過彎失速自摔亡。（圖／記者林悅翻攝）

台南182縣道今年已發生大大小小車禍事故，228連假期間同樣吸引不少騎士前來「跑山」，昨（28）日下午一名來自新北的19歲男大生由台南龍崎騎往高雄內門方向，在28公里處疑似因過彎不及自摔後撞擊護欄，經救護車緊急送往衛福部台南新化分院搶救後，仍因傷重宣告不治，詳細事故發生原因還有待警方調查釐清，但這也是今年該處首起死亡車禍。

台南警方指出，光是今年228連假3天，在182縣道就取締了超速違規共61件，發生3起傷亡事故。歸仁警副分局長徐百瑄也呼籲，騎士行經彎道應該減速慢行，切勿競速，遵守道路速限，以策案全。

▲▼台南182騎士過彎失速自摔亡。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南182騎士過彎失速自摔亡。（圖／記者林悅翻攝）

台南市警交通大隊指出，針對182縣道汽機車駕駛人違規改善作法，除現有區間測速及固定桿測速照相外，本局並輔以移動式測速照相，積極巡查違規車輛，滾動式調整勤務，規劃執法重點區域及時段，增加見警率，以遏止歪風。

另182線27.6K處已設置三色號誌，目前台電公司尚未送電，建請相關工程單位儘速送電以利號誌運作，讓車輛行經該處減速慢行。市警局同時呼籲重機騎士愛惜生命，應遵守交通安全規則，勿於該路段炫技、超速，避免憾事發生。

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