台南污水接管戶數歷年最高　再生水供科技產業吸引投資！

▲台南市水利局指出，至2021年底「污水處理率」達58.57％，2021年度提升6.89％為六都第1。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

污水下水道建設為現代都市所必須的公共設施之一，亦是生活品質之指標，台南市長黃偉哲十分重視並特別指示積極加速推動，以提升市民居住環境，台南市至2021年底「污水處理率」達58.57％，2021年度提升6.89％為六都第1，足見台南市對於污水下水道建設之積極及努力。

目前台南市污水下水道系統建設已投入經費約241億元，自黃偉哲市長就任以來，持續改善水污染，營造優質居住環境，截至2022年1月底，公共污水下水道普及率由19.03％增加至24.64％，約增加4.4萬戶，累計接管戶數達17.5萬戶，2021年更接管將近1.6萬戶為歷年來最多，黃偉哲市長上任後污水接管率大幅提升。





雖然污水下水道都做在地底下，是看不到的建設，但為了讓台南市環境品質更優化，將持續推動污水下水道建設，而施工期間難免帶來噪音及交通不便等問題，市府水利局將確實要求並督導承包廠商遵守相關施工規定，也希望市民一起配合交通維護措施，減少對當地居民日常生活的衝擊，共同為建立良好的生活環境而努力。





另台南市為因應極端氣候變遷下之水資源短缺，保障居民用水之權益，市府超前部署，污水處理已經提升三級，努力配合內政部營建署及經濟部水利署的多項再生水策略及技術案之推動，相較於台中新北都尚未完成再生水，市府目前已推動永康、安平及仁德三座再生水廠興建計畫，率全國之先功能提供高科技業製程使用，再生水質品質最高。其中永康再生水廠已於2021年4月21日起提供8000 CMD再生水供南科園區先進製程使用，有效緩解2021年旱期間用水短缺壓力，後續將於2024年可產製6.3萬噸高品質再生水，提升整體水環境品質與穩定產業用水供應，達成水資源循環再利用的目標。