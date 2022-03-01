台南特色遊戲場典範　港濱公園工程遊戲場域設施漸趨完善

▲台南特色遊戲場典範的安平港濱公園遊戲場工程，各項遊具設備已逐漸到位，主要高塔型複合遊具也已組裝完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府耗資4千多萬打造台南特色遊戲場典範的安平港濱公園遊戲場工程，各項遊具設備已逐漸到位，主要高塔型複合遊具也已組裝完成，整體工程進度達43.55％，預計5月完工，待取得檢驗合格證明並完成驗收，即可開放使用。

台南市目前投入最高經費，大家引頸期盼的港濱歷史特色遊戲場已在2021年8月17日開工，這項台南市首創由一群家長陪著孩子一起參與工作坊勾勒遊戲方向，並與專家學者探討後凝聚共識，經票選以「深海歷險趣」為主題的特色遊戲場，工程過程中，施工單位排除萬難，解決疫情期間材料進口受阻問題，讓工程能如期如質的進行，今遊戲場域設施設備已漸趨完善。

工務局表示，本案特色遊戲場的規劃經過公共政策平台的互動，以民眾參與模式融合小朋友創意發想，結合故事性活動將遊戲區中把水、沙、礫石還有地形與遊具設施巧妙結合並搭配遮陽效果，甚至考慮家長休息的位置等；並注意到身障孩童或特殊需求族群「玩」的權力，全區採無障礙坡道設置等。遊戲場特色主要是以深海歷險趣的故事讓孩童可以歡樂的在遊戲場嬉戲；遊戲場將定時撥放故事及海洋音樂，讓孩子”聲”歷其境，跟著主角小鯨魚一起越過大鯨魚土丘、急流海溝、珊瑚礁叢和綠藻山洞，也可以在遊戲場的角落找到安平劍獅的身影。

工務局期許將小朋友的夢想空間，藉著設計與工程能實質展現出來，確實打造一座真正屬於孩童的遊樂王國。