228連假觀光客擠爆　台南市交通局、警察局攜手維護交通順暢

▲228連假期間台南迎接大量觀光人潮，台南市交通局、警察局攜手合力 維護連假交通順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

228連假期間台南迎接大量觀光人潮，交通局針對中西區觀光景點、各交流道週邊與聯外道路、高鐵台南站與三井outlet周邊路段加強壅塞監控，警察局亦安排警力協助維持全市重要路段車流秩序，共同維護台南交通順暢。

交通局表示，228連假期間台南地區車流順暢，未出現交通壅塞情況，呼籲搭乘高鐵北返的民眾能多多利用台鐵沙崙線，或預留車程時間，降低受堵塞影響行程的風險。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲非常歡迎228連假期間遊客造訪台南，並指示交通局針對觀光熱區車流增加情形，應用智慧交通科技加強路況監控，並與現場警力合作，盡快疏導壅塞車流。

交通局指出，觀察228連假期間以國道3號關廟交流道車流量較大，交通局已調整台86與台19甲路口時制，配合歸仁分局警力迅速疏導車流。市區車流於中午開始增加，交通局啟用動態號誌系統，依壅塞情形自動調整中西區主要路口號誌秒數，維持整體路況不致壅塞。智慧交通中心亦加強交流道聯外道路車流狀況，並與警察局、高速公路局保持密切聯繫，適時依據週邊壅塞程度調整匝道儀控秒數及平面道路號誌。

交通局長王銘德表示，三井outlet連假期間也湧入大量車潮，周邊道路車流量較未開幕前增加近五成，三井outlet周邊主要道路壅塞情形，在現場警力與交管人員指揮下，遊客車流皆循序前進，並於下午1時停車滿場後順利導引至替代停車場，維持三井outlet周邊道路車流順暢。

交通局也藉由試營運期間通盤掌握車流主要進、離場方向，投入無人機的空拍整體動線及停車場使用情形，監控交通瓶頸路段，並以號誌控制、車流導引及機動警力加強疏導至鄰近停車場等方式對症下藥，以提供遊客更順暢有序的交通環境。

交通局長王銘德說，大台南智慧交通中心除利用全台南市逾2500處監視攝影機確認交通狀況外，並與交通警察大隊共同合作，依據警察局彙整特殊事件，由大台南智慧中心遠端控制全線號誌燈號連鎖，另透過交通局於資訊可變標誌，提供遊客旅行時間、替代道路路線及停車場導引資訊，提醒車輛避開車多路段，選擇最快速方便動線，並找到尚有餘位的停車場。

王銘德提醒，前往逛街車潮容易集中假日11至17時，建議遊客及市民多利用替代道路並保留多一些車行時間，並請用路人隨時收聽警廣並注意發布即時交通資訊，以利行程安排。