3元搶iPhone13 Pro、麥當勞蛋捲冰淇淋　電商「女神節」拼場優惠一次看

▲專屬女性的38婦女節即將來臨，不少電商平台嚴選女性好物祭折扣優惠，讓女性朋友可以有理由好好犒賞自己一下。（示意圖／pexels）

記者洪菱鞠／台北報導

下週二將迎來38婦女節，線上掀起女神節、女王節等促銷，其中10大電商平台今起陸續開跑相關活動，這波檔期主打各式寵愛女性商品，除了有品牌保養彩妝品下殺折扣，價格不輸百貨專櫃之外，也有不少3C強品，最殺的iPhone13 Pro更是只要3元，還有熱門速食店限定點心銅板價，麥當勞蛋捲冰淇淋3元、蘋果派13元，讓「女神們」荷包不失血，在專屬日子有理由好好犒賞自己一番。

迎接38婦女節，東森購物網針對女性網羅精選好物，即日起強打「女神初上」活動祭出多重好康優惠，雅詩蘭黛小棕瓶、美姿骨盆枕等38折起，指定商品使用東森幣享超值折抵外，全站累積滿38,000元送1,800禮物卡，挑戰任務並完成最高再拿5,800東森幣，每日00:00限量開搶全站折價劵，一鍵全領，現領現用，開搶全站折價劵一鍵全領，活動期間不限金額消費，可獲得肯德基組合套餐優惠券。3月份銀行/電子支付優惠，滿額最高回饋40%。草莓網同步推女王購物節，消費滿額再享全館額外82折。

▲▼東森購物網、草莓網分別推出「女神初上」與「女王購物節」歡慶38婦女節。（上圖／翻攝自東森購物網、下圖／翻攝自草莓網）

momo購物網「3.8女王節」暖身慶即日起登場，首波主打三大優惠「組隊爭奪百萬獎金」、「下單抽60萬精品名牌包」、「七大品類日」Dyson、SK-II、哈根達斯、康寧餐具精選商品下殺4折起，活動期間還有「整點搶最高999 momo幣」、「天天簽到賺momo幣」，以及30家銀行加碼最高18% momo幣回饋；3/5～3/6再推出「女王節快閃活動」，將於台北信義商圈、台中勤美商圈及台南藍晒圖文創園區，發放SK-II品牌限量小禮，登入專屬活動頁再領最高999 momo幣。

PChome 24h購物「WOWMAN DAY」網羅美妝保養、美體香氛、沙龍髮品、按摩家電、家居用品類等，集結九大分會場全站下殺28折起，品牌優惠活動如歐舒丹指定系列任兩件8折，3/1獨家限定當日全館單品88折，單筆消費滿額再回饋8%P幣；碧兒泉全館53折起、消費滿3,800元再享8%P幣回饋；「餐廚鍋具餐具女王節」最低29起、每日限量搶38元優惠夯品；Dyson年度超級品牌日全館下殺6折。

搭上38婦女節熱潮，蝦皮購物品牌狂購精選月美妝、廚具、3C家電等夯品，3/3活動日當天祭出限時限量下殺3元起，將於00:00、01:00、09:00～23:00每小時開搶，凌晨零點率先推出超殺的iPhone 13 Pro 128G只要3元，另包括iPad 10.2 WIFI 64GB 256G、innisfree無油無慮礦物控油蜜粉、專科超微米潔顏乳、幫寶適紙尿褲，也通通賣3元銅板價，還有米家掃拖機器人、Switch紅藍主機推出限搶價3,333元，不過數量有限，搶完為止。

另外，麥當勞、肯德基、漢堡王、摩斯漢堡等熱門速食店，也在3/3推限定午茶點心3元起，原價18元的麥當勞蛋捲冰淇淋，活動價只賣3元；麥當勞蘋果派、摩斯漢堡蒟蒻、漢堡王勁濃起士薯、水牛城辣雞翅限時特價13元；肯德基勁爆雞米花加可樂、漢堡王水牛城辣雞塊8塊也只要33元，全日共12個時段開賣，其中，麥當勞蘋果派、摩斯蒟蒻販售時段為00:00、2:00、12:00、13:00、18:00、22:00。而每帳號或裝置在每個檔次限購買一次同一折價品。

▲人氣3C家電、熱門速食店限定午茶點心，在3/3當天有限時限量促銷。（圖／翻攝自蝦皮購物）

Yahoo奇摩購物於3/1～3/8推出「美力女神節」，包含全站單日滿3,000送300購物金、刷卡最高送3,600元、無卡分期最高回饋2,100元、週週抽0元清空購物車、天天簽到賺購物金、滿額登記抽市值3,600女力好禮等活動，Yahoo奇摩拍賣也同步於3/1推出買家回饋計畫，訂單每200元即回饋一點超贈點。

歡慶38女神節，遠傳friDay購物即起至3/16「花young女神節」促銷，主打百貨專櫃保養彩妝品、美容家電下殺3折起，像BOBBI BROWN晶鑽美唇小資組獨家買1送5，買明星護唇膏正貨送3支迷你唇膏、小容量乳霜與眼霜，只要1,100元；法國DARPHIN「小粉紅」全效舒緩精華液30ml獨家送正貨全效舒緩化粧水200ml；BIOTHERM碧兒泉奇蹟活源精露，買1送7只要2,250元；SK-II 青春露230ml買就送活膚霜15ml，優惠價5,625元。

▲BOBBI BROWN晶鑽美唇小資組買1送5，下殺3折。（圖／遠傳friDay購物提供）

搶攻「她」商機，樂天市場嚴選日系保養品、彩妝、健身運動用品等女性專屬好物，並推出全站多重優惠，即日起至3/31，使用樂天卡消費2筆以上，滿5,000元就賺10%回饋；搭配購買指定店家，滿2,000元再享200點點數回饋。生活市集3/1～3/13舉辦「女王節－姊的時代」，集結美妝保養、流行時尚、居家生活等上百件女性專屬好物，包含去年女王節最熱銷的保養品、塑身衣褲等，活動期間下單享3%回饋。

博客來首次將「女子美好購物季」活動延長到整3月，參展商品3折起，攜手理膚寶水、Honeywell、膳魔師、橘子工坊等，超過50個品牌券，領券現用可折3,000元以上；15家以上銀行/電子支付優惠，滿額最高回饋10%。活動首週主打天天品類日滿額折扣88折起，還有限定商品「週週超值加購」3折起。3/7、3/8連兩天，全館單筆消費結帳滿千88折起，滿額最高再送200元折價券，合計下單最高享43.5%回饋。此外也新增3大品牌日期間限定「加一元多一件」優惠，如3/7「O’right歐萊德 綠茶洗髮精400ml [典藏紀念版] +加1元多1件歐萊德植萃乾洗髮60ml」，現省380元。