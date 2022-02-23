雨下不停！網購除濕機賣翻　訂單一撈北部人買最多

▲北部地區連續多日又濕又冷，下到讓不少人覺得快發霉了，頻問老天爺要下到什麼時候。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪菱鞠／台北報導

雨下不停，根據中央氣象局統計，今年台北1、2月降雨天數創下24年最多紀錄，僅6天完全無雨，基隆更是只有1天沒下雨，讓不少人哀怨「下到快發霉了」，濕冷天氣不只帶動保暖用品熱銷，居家除濕需求也大增，除濕機、雨具、防潮用品等買氣跟著大好，網購平台相關業績都有明顯成長，尤其是北部人買最多。

連日降雨讓家裡變得潮濕，衣服也不容易曬乾，不少人紛紛添購除濕機，帶動買氣暴增，東森購物網觀察，統計2月至今，除濕機訂單數已成長3倍，在保暖家電暢銷榜中，除濕機一口氣包辦前十大的9個席次，反應消費者對於除濕的強烈需要，而從銷售數據進一步來看，購買除濕機最多的地區明顯以北部為大宗，落在新北市、台北市，再來是桃園。

▲天氣又濕又冷，東森購物網觀察站上「除濕機」搜尋量大增，2月截自目前為止，相關訂單數也暴增3倍。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物網也公布熱賣的前三大除濕機，分別是Panasonic國際牌一級能效ECONAVI空氣清淨除濕機11公升、HITACHI日立一級能效12公升負離子清淨除濕機、MITSUBISHI三菱一級能效25L日本製超強效變頻清淨除濕機，選購首重省電效能。

針對想划算入手除濕機的人，東森購物網也有熱銷推薦，如HERAN禾聯16公升一級能效空氣清淨除濕機，活動價9,900元，獨家送電暖器；Panasonic國際牌一級能效6L除濕機F-Y12ES，活動價5,031元，東森幣14%；Whirlpool惠而浦16公斤快烘瓦斯型滾筒乾衣機8TWGD8620HW，3/1前加碼登記送1500森禮物卡、歌林電鬍刀。

而最近除濕買氣有多旺．momo購物網據站上銷售統計，近一個月除濕家電買氣較去年同期成長超過2.5倍，近一周銷售亦較上周成長逾5成，其中受本月南北氣候差異影響，北部銷售比例高達6成。

momo同步分享近一個月的人氣夯品，像是富及第11L新一級省電清淨除濕機，具有微電腦感溫適濕功能，自動感應室內濕度省電又舒適，單月最高狂銷超過2800台；東元一級能效6公升除濕機，智能定時預約搭配四段濕度感測，享受舒適生活不受限；還有禾聯新一級能效6公升除濕機，單日最大除溼力可達12公升，連續出水跳脫水箱極限，且有烘衣模式，可有效率乾衣。

▲Frigidaire富及第 11L新1級省電清淨除濕機，在網購平台單月最高熱賣超過2800台。（圖／momo購物網提供）

不僅家電用品銷售熱，除濕棒也很熱賣，博客來指出，這兩類商品近一個月業績較去年同期成長近5倍，而長期使用的除濕盒也較去年同期成長逾1成以上，暢銷榜上第一名為可重複循環使用免耗材、免倒水的山水小綠能除濕器，其次是Panasonic國際牌6公升環保除濕機、日立12公升除濕機。

▲免耗材、免倒水，插上電就能再戰一輪的除濕器，熱賣進入暢銷榜。（圖／博客來提供）

遠傳friDay購物熱銷前3名則是除溼器、珪藻土、雨具，尤其像是珪藻土防潮地墊能快速吸水，又不易發臭發霉，非常受到消費者歡迎，而站上除濕、雨具、防潮用品買氣熱絡，相較去年同期大幅成長近3倍之多，部分熱門品項甚至熱銷到缺貨。目前站上除濕產品也推出超值優惠，下殺2.5折起。