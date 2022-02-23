網拍大陸「蘇伯湯包」帳號遭永久凍結　賣家告蝦皮吞敗

▲蝦皮賣家向官方抗議帳號被無預警凍結未果，告上法院申請復權。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

一名曾姓賣家在蝦皮上開設商場，發現其所刊登販售的「蘇伯湯包」被下架刪除，連賣場帳號都被凍結，詢問平台客服人員後，告知因其再次刊登「疫區／國外肉製、蛋、海鮮、寵物食品」，已是累犯，於是將永久凍結該賣場帳號，但賣家主張自己是初犯，取締方式太過嚴格倉促，於是向法院申請帳號復權。台北地院審後判曾姓賣家敗訴，帳號不予解凍。

曾姓賣家主張，在2021年5月20號發現其蝦皮賣場內商品「蘇伯湯包」被無預警下架，甚至整個賣場帳號被停權，他著急向客服人員詢問，卻被告知因為重複刊登了「疫區或國外肉製、蛋、海鮮、寵物食品」，後被通知將於同月31日永久凍結帳號。

賣家向蝦皮抗議這次是第一次，算是初犯，只需刪除爭議商品並凍結幾天，不應該未經通知就執行如此強硬的制裁，向蝦皮官方申請復權未得回應，賣家於是向法院請求恢復註冊帳號。

但蝦皮表示，會員註冊時即已同意購物服務條款上所載明之所有規定，其中「禁止和限制商品政策」皆禁止用戶販售違法商品，若用戶經稽查有違反此條款之情事，蝦皮即有權為凍結、中止帳號之處分，且不限於累犯之情形，況且曾姓賣家確有累犯的事實，在2018年間其刊登販售的「柳全螺獅粉-熊貓版」，也是未經通報稽查從非洲豬瘟疫區中國進口的商品，違規屬實。

台北地方法院認為賣家在蝦皮平台上設立賣場，就已同意服務條款上所有內容，證據也顯示賣家有違反條約的事實，蝦皮有權作出「刪除刊登商品、限制帳戶權限、中止帳戶及隨後終止、採取法律行動」等行為，蝦皮並無不當處置，於是判賣家敗訴。