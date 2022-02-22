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2／22「愛」的限定！電商購物金最高折抵90%　滿額送1元麥當勞冰淇淋

東森購物網限時限量推出狂折百萬東森幣活動（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網推出狂折百萬東森幣快閃活動。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

今天是2022年2月22日，六個阿拉伯數字「2」讓今天變得很特別，因為2的中文諧音為「愛」，就有網購平台推出限定驚喜好康，東森購物網全站快閃狂折東森幣，最高折抵90%；博客來、momo購物網也有限時優惠，其中像是結帳最高回饋22%、消費滿額送1元麥當勞冰淇淋，更是一日限定主打，不能錯過。

東森購物網全站快閃優惠，2/21 15:00起至2/24 10:00止，限時限量推出狂折百萬東森幣活動，包括精品包鞋、日用餐廚、保健館、休閒館、美食館等，下單使用東森幣享現折回饋，其中美妝館最高折抵90%，如「ASHIYA肌因超級賦活精華x3支」現省1,529元，只要170元即可入手，ASHIYA賽馬臍帶白晳無瑕精華30ml也有80%回饋，DeMon升級版冷淬面膜6盒共18片特惠組不到800元，趁這波補貨、囤貨最划算。不過若全網站累計東森幣折抵達100萬上限，活動將立即結束，因此搶結帳要快。

迎來特別的日子，博客來今起推出限時7天「愛的分享週」主題活動，活動首日限定全館結帳滿2,222元再88折，但部分除外，使用icash Pay結帳再回饋10% OPEN POINT，合計最高回饋22%。活動主打222元、2,222元及現省222元專區，包含圖書雜誌、3C家電、美食保健、美妝保養、日用婦幼、服飾鞋包、設計文具、家居餐廚、寵物休閒等，包括星巴克、無印良品熱門商品全都有。另外，2/23～2/28還有天天限量搶「222元折價券」，單筆滿2,222元領券現折222元。

博客來推薦商品（圖／博客來提供）

▲▼天冷添購保暖衣物，搭配2月22日起推出限時7天「愛的分享週」主題，「KISSDIAMOND」特級超抗寒保暖北極絨衝鋒外套，2件只要2,222元。運動騎行防風防潑水觸屏保暖手套也只要222元。（圖／博客來提供）

博客來推薦商品（圖／博客來提供）

momo購物網則有「2.22愛購節」，即日起至2/22登場，活動期間享消費滿額好禮三重送，還可鎖定每天共8時段搶免費momo幣，最高有機會獲得999元，此外，2/22當日有3大限定好康，不限金額消費下單抽好禮二選一之外，單日累積消費達指定門檻，可玩遊戲抽最高6%momo幣回饋，另登記就送1元麥當勞冰淇淋兌換券，不過有名額限制，僅限量6000名。

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